Глава СК России Бастрыкин отчитал челябинских следователей. Видео

06 июля 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин сделал акцент на нарушениях при расследовании преступлений прошлых лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания высказал недовольство работой Следственного управления СКР по Челябинской области. Он заявил, что в регионе незаконно прекращают уголовные дела по преступлениям прошлых лет, сообщается в видеосюжете на официальном сайте ведомства. «Есть области и территории, где работа поставлена неважно. Это республика Ингушетия, Костромская, Воронежская, Орловская и Саратовская области. Незаконно прекращаются уголовные дела [прошлых лет] в республике Марий Эл, Московской, Брянской и Челябинской областях», — заявил Александр Бастрыкин. В целом он отметил, что в текущем году в суд передано 1324 уголовных дела о преступлениях прошлых лет, в их числе — 530 дел об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера, совершенных в прошлые годы, что вдвое превышает результаты работы в аналогичном периоде 2021 года. Эффективной деятельность следственных управлений по Приморскому краю, Тюменской, Курганской и Ярославской областям. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания высказал недовольство работой Следственного управления СКР по Челябинской области. Он заявил, что в регионе незаконно прекращают уголовные дела по преступлениям прошлых лет, сообщается в видеосюжете на официальном сайте ведомства. «Есть области и территории, где работа поставлена неважно. Это республика Ингушетия, Костромская, Воронежская, Орловская и Саратовская области. Незаконно прекращаются уголовные дела [прошлых лет] в республике Марий Эл, Московской, Брянской и Челябинской областях», — заявил Александр Бастрыкин. В целом он отметил, что в текущем году в суд передано 1324 уголовных дела о преступлениях прошлых лет, в их числе — 530 дел об убийствах, причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилованиях и насильственных действиях сексуального характера, совершенных в прошлые годы, что вдвое превышает результаты работы в аналогичном периоде 2021 года. Эффективной деятельность следственных управлений по Приморскому краю, Тюменской, Курганской и Ярославской областям.