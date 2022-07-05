Мэр Сургута спас строителей от слишком придирчивых чиновников. «Руки опустятся»

06 июля 2022 в 21:23 Размер текста - 17 +

Глава просит сбалансированно подходить к проверкам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Сургута Андрей Филатов попросил общественников и чиновников сбалансировано подходить к проверкам строящихся объектов. Эту информацию он озвучил во время заседания оперативного штаба по городскому хозяйству города, передает корреспондент URA.RU. «Коллеги всех прошу очень сбалансировано подходить к системе и плотности контроля. Если что-то сертифицировано, а потом еще проверит и специалист сертифицированный, а на этого специалиста еще сертифицированный специалист — это все превращается в утомительный бег для всех исполнителей. Руки опустятся. Безусловно, что мы должны всесторонне на все смотреть, но при этом нужно выдержать баланс», — сообщил Филатов. Тема контроля поднялась после того, как к главе обратился представитель общероссийского народного фронта с просьбой при благоустройстве дворов тщательней отбирать поставщиков оборудования для детских площадок. «Необходимо чтобы на игровые комплексы были паспорта, сертификаты, таблички возрастные по категории детей и инструкция. И, если будет возможно, при вводе в эксплуатацию детских игровых комплексов брать лицензию аудиторов», — сообщил представитель ОНФ по ХМАО Рустем Юсупов. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута ломает устоявшуюся строительную традицию, несмотря на грозящие ему неприятности в правительстве округа. Тогда глава города пообещал не принимать готовые объекты с недочетами, если ему даже придется отвечать за неосвоенный бюджет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Мэр Сургута Андрей Филатов попросил общественников и чиновников сбалансировано подходить к проверкам строящихся объектов. Эту информацию он озвучил во время заседания оперативного штаба по городскому хозяйству города, передает корреспондент URA.RU. «Коллеги всех прошу очень сбалансировано подходить к системе и плотности контроля. Если что-то сертифицировано, а потом еще проверит и специалист сертифицированный, а на этого специалиста еще сертифицированный специалист — это все превращается в утомительный бег для всех исполнителей. Руки опустятся. Безусловно, что мы должны всесторонне на все смотреть, но при этом нужно выдержать баланс», — сообщил Филатов. Тема контроля поднялась после того, как к главе обратился представитель общероссийского народного фронта с просьбой при благоустройстве дворов тщательней отбирать поставщиков оборудования для детских площадок. «Необходимо чтобы на игровые комплексы были паспорта, сертификаты, таблички возрастные по категории детей и инструкция. И, если будет возможно, при вводе в эксплуатацию детских игровых комплексов брать лицензию аудиторов», — сообщил представитель ОНФ по ХМАО Рустем Юсупов. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута ломает устоявшуюся строительную традицию, несмотря на грозящие ему неприятности в правительстве округа. Тогда глава города пообещал не принимать готовые объекты с недочетами, если ему даже придется отвечать за неосвоенный бюджет.