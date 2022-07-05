05 июля 2022

Мэр Сургута спас строителей от слишком придирчивых чиновников. «Руки опустятся»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Орлов объезжает объекты благоустройства и ремонта. Екатеринбург, игровая площадка, детская площадка, сквер на опалихинской
Глава просит сбалансированно подходить к проверкам Фото:

Мэр Сургута Андрей Филатов попросил общественников и чиновников сбалансировано подходить к проверкам строящихся объектов. Эту информацию он озвучил во время заседания оперативного штаба по городскому хозяйству города, передает корреспондент URA.RU.

«Коллеги всех прошу очень сбалансировано подходить к системе и плотности контроля. Если что-то сертифицировано, а потом еще проверит и специалист сертифицированный, а на этого специалиста еще сертифицированный специалист — это все превращается в утомительный бег для всех исполнителей. Руки опустятся. Безусловно, что мы должны всесторонне на все смотреть, но при этом нужно выдержать баланс», — сообщил Филатов.

Тема контроля поднялась после того, как к главе обратился представитель общероссийского народного фронта с просьбой при благоустройстве дворов тщательней отбирать поставщиков оборудования для детских площадок. «Необходимо чтобы на игровые комплексы были паспорта, сертификаты, таблички возрастные по категории детей и инструкция. И, если будет возможно, при вводе в эксплуатацию детских игровых комплексов брать лицензию аудиторов», — сообщил представитель ОНФ по ХМАО Рустем Юсупов.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута ломает устоявшуюся строительную традицию, несмотря на грозящие ему неприятности в правительстве округа. Тогда глава города пообещал не принимать готовые объекты с недочетами, если ему даже придется отвечать за неосвоенный бюджет.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Мэр Сургута Андрей Филатов попросил общественников и чиновников сбалансировано подходить к проверкам строящихся объектов. Эту информацию он озвучил во время заседания оперативного штаба по городскому хозяйству города, передает корреспондент URA.RU. «Коллеги всех прошу очень сбалансировано подходить к системе и плотности контроля. Если что-то сертифицировано, а потом еще проверит и специалист сертифицированный, а на этого специалиста еще сертифицированный специалист — это все превращается в утомительный бег для всех исполнителей. Руки опустятся. Безусловно, что мы должны всесторонне на все смотреть, но при этом нужно выдержать баланс», — сообщил Филатов. Тема контроля поднялась после того, как к главе обратился представитель общероссийского народного фронта с просьбой при благоустройстве дворов тщательней отбирать поставщиков оборудования для детских площадок. «Необходимо чтобы на игровые комплексы были паспорта, сертификаты, таблички возрастные по категории детей и инструкция. И, если будет возможно, при вводе в эксплуатацию детских игровых комплексов брать лицензию аудиторов», — сообщил представитель ОНФ по ХМАО Рустем Юсупов. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Сургута ломает устоявшуюся строительную традицию, несмотря на грозящие ему неприятности в правительстве округа. Тогда глава города пообещал не принимать готовые объекты с недочетами, если ему даже придется отвечать за неосвоенный бюджет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...