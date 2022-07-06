Екатеринбуржцы пожаловались на вновь упавший сайт IKEA. «Караулю свой стол, каждый час захожу!»

07 июля 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

Жители Екатеринбурга не могут оформить онлайн-заказ на распродаже IKEA через сайт компании Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Екатеринбурга пожаловались на проблемы с доступом к сайту онлайн-магазина IKEA, устроившего распродажу. Проблемой поделились читатели URA.RU. «Несколько дней назад уже была такая проблема, сайт был недоступен. Потом его починили, но перестала работать форма заказа. А теперь вот вновь при попытке зайти на сайт он сообщает, что я в списке ожидания. Я караулю свой стол, каждый час захожу!» — делится переживаниями свердловчанка. Корреспондент URA.RU убедился, что невозможно попасть на сайт IKEA. «Наш сайт сейчас испытывает большую нагрузку, вы находитесь на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru, как только это будет возможно», — сказано на главной странице магазина. Ранее в Екатеринбурге стартовала выдача первых онлайн-заказов счастливчикам, которым удалось попасть на сайт. Корреспондент URA.RU отправился в ТРЦ «Мега», чтобы запечатлеть тех, кто первым получил покупки. Также агентство сообщало, что екатеринбурженка раскрыла, как ей удалось заказать вещи в IKEA. Шведская компания IKEA объявила о старте онлайн-распродажи 5 июля. Однако в первый же день сайт перестал работать, а 6 июля россияне не смогли добавить товар в корзину. Тогда представители IKEA решили создать форму, с помощью которой можно оформить заказ, но и она проработала всего 15 минут. Сайт IKEA работает с перебоями Скрин: ikea.ru Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители Екатеринбурга пожаловались на проблемы с доступом к сайту онлайн-магазина IKEA, устроившего распродажу. Проблемой поделились читатели URA.RU. «Несколько дней назад уже была такая проблема, сайт был недоступен. Потом его починили, но перестала работать форма заказа. А теперь вот вновь при попытке зайти на сайт он сообщает, что я в списке ожидания. Я караулю свой стол, каждый час захожу!» — делится переживаниями свердловчанка. Корреспондент URA.RU убедился, что невозможно попасть на сайт IKEA. «Наш сайт сейчас испытывает большую нагрузку, вы находитесь на странице ожидания. Мы вернем вас на IKEA.ru, как только это будет возможно», — сказано на главной странице магазина. Ранее в Екатеринбурге стартовала выдача первых онлайн-заказов счастливчикам, которым удалось попасть на сайт. Корреспондент URA.RU отправился в ТРЦ «Мега», чтобы запечатлеть тех, кто первым получил покупки. Также агентство сообщало, что екатеринбурженка раскрыла, как ей удалось заказать вещи в IKEA. Шведская компания IKEA объявила о старте онлайн-распродажи 5 июля. Однако в первый же день сайт перестал работать, а 6 июля россияне не смогли добавить товар в корзину. Тогда представители IKEA решили создать форму, с помощью которой можно оформить заказ, но и она проработала всего 15 минут.