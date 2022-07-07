Пермским городам дали деньги на еду для детей из ДНР и ЛНР

08 июля 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Все школьники из Донбасса получат бесплатное питание Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Из резервного фонда Пермского края несколько муниципалитетов региона получат деньги на питание школьников, прибывших с территорий ДНР, ЛНР и Украины. Постановление правительства о распределении средств подписал губернатор Дмитрий Махонин. Как следует из документа, деньги уйдут в восемь городов. «Пермь — 80 600 рублей, Березники — 8 100, Губахинский городской округ — 28 200, Добрянский городской округ — 8 600, Соликамский городской округ — 34 400, Очерский городской округ — 8 300, Пермский муниципальный район — 9 300, Кудымкар — 9000», — говорится в постановлении. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее URA.RU рассказывало о решении губернатора бесплатно кормить всех школьников, вынужденно покинувших территории ЛНР, ДНР и Украины. Местные дети получают бесплатное питание только с первого по четвертый класс. Махонин заявлял, что к беженцам власти будут относиться как к своим жителям. По данным главы края на 29 июня, в Прикамье самостоятельно, к друзьям и родственникам, прибыли более 500 человек. С 24 февраля на Донбассе проходит спецоперация по защите населения от киевской агрессии. По словам российских властей, главным приоритетом является недопущение жертв среди мирного населения. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Из резервного фонда Пермского края несколько муниципалитетов региона получат деньги на питание школьников, прибывших с территорий ДНР, ЛНР и Украины. Постановление правительства о распределении средств подписал губернатор Дмитрий Махонин. Как следует из документа, деньги уйдут в восемь городов. «Пермь — 80 600 рублей, Березники — 8 100, Губахинский городской округ — 28 200, Добрянский городской округ — 8 600, Соликамский городской округ — 34 400, Очерский городской округ — 8 300, Пермский муниципальный район — 9 300, Кудымкар — 9000», — говорится в постановлении. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее URA.RU рассказывало о решении губернатора бесплатно кормить всех школьников, вынужденно покинувших территории ЛНР, ДНР и Украины. Местные дети получают бесплатное питание только с первого по четвертый класс. Махонин заявлял, что к беженцам власти будут относиться как к своим жителям. По данным главы края на 29 июня, в Прикамье самостоятельно, к друзьям и родственникам, прибыли более 500 человек. С 24 февраля на Донбассе проходит спецоперация по защите населения от киевской агрессии. По словам российских властей, главным приоритетом является недопущение жертв среди мирного населения.