Bild: только 10 стран Европы на 100% поддержали Украину

09 июля 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

США, Германия и ряд других стран не выполняют обещания по поставкам вооружения на Украину, сообщают в СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Только десять западных стран в полном объеме предоставили обещанную Украине помощь. Об этом сообщил telegram-канал «BILD на русском». «В страны, что поставили все 100 процентов [обещанной Украине помощи] входят: Латвия, Франция, Италия, Бельгия, Люксембург, Финляндия, Словения, Австрия, Болгария», — пишут авторы. Из статьи следует, что лидером в области выполнения своих обещаний является Польша. «В Украину прибыло 100 процентов обещанного Польшей оружия. Страна поставила вооружение на 1,8 миллиарда евро — это второе место в мире после США», — сообщается в канале. Правительство США на данный момент поставило всего лишь 38,4 процента обещанного вооружения, отметили авторы. Тем временем Германия отправила только 39,9 процента (269 миллионов евро) от общего объема обещанного оружия на 675 миллионов евро. «За Германией следуют Новая Зеландия, которая поставила 31% из обещанного и Греция с 5,8%. В самом конце списка находятся Южная Корея, Португалия, Румыния и Хорватия, которые предоставили 0% из обещанного», — добавили в канале. На Украине проходит специальная операция РФ по демилитаризации. Страны Запада активно оказывают военную помощь Украине с самого начала боевых действий. В российском посольстве в США объясняли, что США делают все для того, чтобы затянуть конфликт на Украине, пытаясь компенсировать множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ через отправку вооружений. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Только десять западных стран в полном объеме предоставили обещанную Украине помощь. Об этом сообщил telegram-канал «BILD на русском». «В страны, что поставили все 100 процентов [обещанной Украине помощи] входят: Латвия, Франция, Италия, Бельгия, Люксембург, Финляндия, Словения, Австрия, Болгария», — пишут авторы. Из статьи следует, что лидером в области выполнения своих обещаний является Польша. «В Украину прибыло 100 процентов обещанного Польшей оружия. Страна поставила вооружение на 1,8 миллиарда евро — это второе место в мире после США», — сообщается в канале. Правительство США на данный момент поставило всего лишь 38,4 процента обещанного вооружения, отметили авторы. Тем временем Германия отправила только 39,9 процента (269 миллионов евро) от общего объема обещанного оружия на 675 миллионов евро. «За Германией следуют Новая Зеландия, которая поставила 31% из обещанного и Греция с 5,8%. В самом конце списка находятся Южная Корея, Португалия, Румыния и Хорватия, которые предоставили 0% из обещанного», — добавили в канале. На Украине проходит специальная операция РФ по демилитаризации. Страны Запада активно оказывают военную помощь Украине с самого начала боевых действий. В российском посольстве в США объясняли, что США делают все для того, чтобы затянуть конфликт на Украине, пытаясь компенсировать множащиеся потери нацбатальонов и ВСУ через отправку вооружений.