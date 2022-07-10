Мэр-старожил из ХМАО не может найти себе преемника

Сергей Маненков (посередине) руководит Белоярским районом уже почти 33 года Фото: Антон Артемьев

Глава Белоярского района (ХМАО) Сергей Маненков, возглавляющий муниципалитет 33 года, не может определиться с кандидатурой преемника на своем посту. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«Да, это моя боль! Я ищу достойных. Всегда двое-трое на примете есть. Но преемника я не вижу. Появляется более менее молодой, нормальный с мозгами, например, начальник подразделения из газовой компании, но все уезжают. Кто в Югорск, кто в Санкт-Петербург, а кто в Москву. Я с ними зарплату в 100 000 обсуждаю, а они 150 000 получают без лишней нервотрепки», — сетует Маненков.

Глава Белоярского района уточнил, что и сейчас у него есть несколько кандидатов, которых он бы видел в перспективе в качестве руководителя муниципалитета. Но окончательного выбора Маненков еще не сделал. При этом чиновник говорит, что и после завершения политической карьеры, он продолжить жить в городе Белоярский и готов заняться волонтерской деятельностью и, например, участвовать в жизни Совета ветеранов.

«У меня тоже главная боязнь, что уйду, спрячусь за забором, а потом через три месяца выйду на улицу, а газоны не чищены, мусор не убран! У меня есть достаточное количество молодежи, которая перспективная. Ну есть же люди, которые не могут жить в маленьком городе», — обозначил главную проблему преемника Маненков.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Белоярского района был переизбран на должность в 2020 году. Его срок полномочий истечет в 2025 году.

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