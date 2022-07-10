В Челябинской области погибло 85 гектаров подсолнуха

Хозяин земли обвинил в гибели подсолнуха другого фермера Фото: Илья Московец © URA.RU

В Троицке (Челябинская область) погибло 85 гектаров подсолнуха. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, хозяин земли обвинил своего соседа в уничтожении посадок.

«Поступило обращение от сельхозтоваропроизводителя Троицкого района о частичной гибели посевов подсолнечника на площади 85 гектаров. Заявитель предполагает, что повреждение его посевов произошло от химической обработки соседнего поля, принадлежащего другому фермеру», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В надзорном ведомстве отметили, что специалисты отработали версию с отравлением посадок химикатами. Для этого отобрали девять проб подсолнуха и почвы, и направили их в лабораторию. По заключениям экспертизы, количество действующих веществ пестицидов в стеблях и листьях подсолнечника, а также почвенных образцах не обнаружены.

Ранее в завезенных в область помидорах нашли признаки заражения. Пять тонн продукции, в которой выявили вирус коричневой морщинистости плодов, были уничтожены.