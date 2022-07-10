10 июля 2022

В Челябинской области погибло 85 гектаров подсолнуха

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинская область, поле, лето, подсолнухи, семечки
Хозяин земли обвинил в гибели подсолнуха другого фермера Фото:

В Троицке (Челябинская область) погибло 85 гектаров подсолнуха. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, хозяин земли обвинил своего соседа в уничтожении посадок.

«Поступило обращение от сельхозтоваропроизводителя Троицкого района о частичной гибели посевов подсолнечника на площади 85 гектаров. Заявитель предполагает, что повреждение его посевов произошло от химической обработки соседнего поля, принадлежащего другому фермеру», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В надзорном ведомстве отметили, что специалисты отработали версию с отравлением посадок химикатами. Для этого отобрали девять проб подсолнуха и почвы, и направили их в лабораторию. По заключениям экспертизы, количество действующих веществ пестицидов в стеблях и листьях подсолнечника, а также почвенных образцах не обнаружены.

Ранее в завезенных в область помидорах нашли признаки заражения. Пять тонн продукции, в которой выявили вирус коричневой морщинистости плодов, были уничтожены.

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В Троицке (Челябинская область) погибло 85 гектаров подсолнуха. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, хозяин земли обвинил своего соседа в уничтожении посадок. «Поступило обращение от сельхозтоваропроизводителя Троицкого района о частичной гибели посевов подсолнечника на площади 85 гектаров. Заявитель предполагает, что повреждение его посевов произошло от химической обработки соседнего поля, принадлежащего другому фермеру», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В надзорном ведомстве отметили, что специалисты отработали версию с отравлением посадок химикатами. Для этого отобрали девять проб подсолнуха и почвы, и направили их в лабораторию. По заключениям экспертизы, количество действующих веществ пестицидов в стеблях и листьях подсолнечника, а также почвенных образцах не обнаружены. Ранее в завезенных в область помидорах нашли признаки заражения. Пять тонн продукции, в которой выявили вирус коричневой морщинистости плодов, были уничтожены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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