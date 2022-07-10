В ХМАО полиция взяла в разработку мужа южанки, унизившей русских

Полицейские заинтересовались кругом общения Мамедова Фото: Евгений Карча © URA.RU

В Сургуте муж Раи Мамедовой Самир Мамедов взят на контроль отделом по противодействию экстремизму. Оперативников заинтересовала деятельность и круг общения Мамедова. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Раз человек попался на распространении запрещенной символики, нужно отработать. Контакты проверят и деятельность гражданина. Вот и все. Сейчас посмотрят, может, еще где-то что-то публиковал или говорил», — сообщил собеседник.

В окружном управлении МВД журналисту URA.RU подтвердили, что Самиром Мамедовым занимаются оперативники из центра по противодействию экстремизму. При этом, по какой причине и какую работу будут проводить с гражданином, в полиции не уточнили. Это является оперативной информацией и разглашению не подлежит.

Ранее URA.RU сообщало, что муж Раи Мамедовой признан виновным в пропаганде АУЕ (признана экстремистской организаций, деятельность запрещена на территории РФ). Мужчина опубликовал запрещенный символ данной организации на своей странице в социальной сети ВКонтакте. За содеянное ему назначили административный штраф.