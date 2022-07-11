В ХМАО конфликт возник из-за двухсотрублевой купюры

По словам покупателя, продавец отказалась принимать купюру Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Купюра номиналом 200 рублей стала причиной конфликта в пекарне Нефтеюганска (ХМАО). Продавец не захотела принимать банкноту у покупателя. Пост об этом опубликован в группе «Это Юганск, детка Нефтеюганск» в соцсети «ВКонтакте».

«Обращаюсь к руководству пекарни „Ваш хлеб“ в третьем микрорайоне. Покупая хлеб в вашей пекарне, я пыталась расплатиться двухсотрублевой купюрой. На что ваш сотрудник устроила дикую сцену, орала на весь магазин, называя меня мошенницей, деньги не настоящими и грозилась вызвать полицию. Деньги были из банкомата, оплатить картой желание отпало», — написала Ольга Фролова.

По словам местной жительницы, хлеб она купила в другой пекарне. Пост набрал более 130 комментариев пользователей. Некоторые предложили устроить флешмоб и пойти с подобными купюрами за хлебом к продавцу, которая усомнилась в подлинности. Часть жителей написала, что автор поста устроила скандал на пустом месте.

Оперативно получить комментарий у сотрудников пекарни не удалось. По указанным в открытом доступе телефонам на звонок не ответили.

Ранее URA.RU писало, что между посетителями кафе «Суши-хаус» в Нижневартовске (ХМАО) и персоналом заведения разгорелся конфликт из-за сбоя в сервисе оплаты. Клиенты оплатили счет через сервис «СберБанк Онлайн», поскольку забыли карту, администратор заведения пошла на уступки.