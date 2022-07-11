Ураган и град накроют Челябинскую область

Накануне ураганный ветер уже ломал деревья и сносил теплицы в Челябинской области (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Метеорологи предупредили о резком ухудшении погоды в Челябинской области 12 июля. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

«По данным регионального ЦГМС, в ближайший час и до конца суток 12 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни и град, местами крупный. Шквалистый ветер будет достигать 25 метров в секунду и более», — пояснили в ЕДДС.

Накануне на Южном Урале уже прошел ураган. В Миньяре ветром повалило деревья на линии электропередач, из-за чего без света осталась часть местных жителей. К одной из горожанок в огород ветер принес чужую теплицу. Фото очевидцы выложили в соцсетях.

Природные катаклизмы происходят на фоне аномальной жары, которая продолжает усиливаться в Челябинской области. Термометры уже привычно держатся выше 30-градусных отметок, а спустя несколько дней обещают вплотную приблизиться к 40 градусам.