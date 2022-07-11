11 июля 2022

Ураган и град накроют Челябинскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, оборванные провода, село малое песьяново, ураган, разрушения
Накануне ураганный ветер уже ломал деревья и сносил теплицы в Челябинской области (фото из архива) Фото:

Метеорологи предупредили о резком ухудшении погоды в Челябинской области 12 июля. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

«По данным регионального ЦГМС, в ближайший час и до конца суток 12 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни и град, местами крупный. Шквалистый ветер будет достигать 25 метров в секунду и более», — пояснили в ЕДДС.

Накануне на Южном Урале уже прошел ураган. В Миньяре ветром повалило деревья на линии электропередач, из-за чего без света осталась часть местных жителей. К одной из горожанок в огород ветер принес чужую теплицу. Фото очевидцы выложили в соцсетях.

Природные катаклизмы происходят на фоне аномальной жары, которая продолжает усиливаться в Челябинской области. Термометры уже привычно держатся выше 30-градусных отметок, а спустя несколько дней обещают вплотную приблизиться к 40 градусам.

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Метеорологи предупредили о резком ухудшении погоды в Челябинской области 12 июля. Об этом сообщили URA.RU в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС). «По данным регионального ЦГМС, в ближайший час и до конца суток 12 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни и град, местами крупный. Шквалистый ветер будет достигать 25 метров в секунду и более», — пояснили в ЕДДС. Накануне на Южном Урале уже прошел ураган. В Миньяре ветром повалило деревья на линии электропередач, из-за чего без света осталась часть местных жителей. К одной из горожанок в огород ветер принес чужую теплицу. Фото очевидцы выложили в соцсетях. Природные катаклизмы происходят на фоне аномальной жары, которая продолжает усиливаться в Челябинской области. Термометры уже привычно держатся выше 30-градусных отметок, а спустя несколько дней обещают вплотную приблизиться к 40 градусам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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