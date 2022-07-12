Пермяк отсудил 9 миллионов за подержанный автомобиль

13 июля 2022 в 10:58 Размер текста - 17 +

На подержанном авто были дефекты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Перми отсудил у ООО «Ягуар Ленд Ровер» 9 миллионов рублей за некачественную краску на купленном автомобиле. Подробности судебного дела сообщили URA.RU в Кировском городском суде. «В марте 2019 года пермяк приобрел подержанный автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER, в период гарантийного срока автомобиля он проходил плановое техническое обслуживание, однако во время эксплуатации была выявлена коррозия лакокрасочного покрытия передних и задних дверей, которая не были устранена», — сообщили в суде. На претензию покупателя в автосалоне никак не отреагировали, тогда мужчина обратился в суд. Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что ООО «Ягуар Ленд Ровер» нарушил сроки возврата убытков и не удовлетворил законные требования покупателя в добровольном порядке. Решением суда компания-продавец должна выплатить владельцу авто свыше 9 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало о пермячке, которая засудила ПАО СК «Росгосстрах». Страховая компания отказала женщине в выплате денег на ремонт ее машины.

Житель Перми отсудил у ООО «Ягуар Ленд Ровер» 9 миллионов рублей за некачественную краску на купленном автомобиле. Подробности судебного дела сообщили URA.RU в Кировском городском суде. «В марте 2019 года пермяк приобрел подержанный автомобиль LAND ROVER RANGE ROVER , в период гарантийного срока автомобиля он проходил плановое техническое обслуживание, однако во время эксплуатации была выявлена коррозия лакокрасочного покрытия передних и задних дверей, которая не были устранена», — сообщили в суде. На претензию покупателя в автосалоне никак не отреагировали, тогда мужчина обратился в суд. Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что ООО «Ягуар Ленд Ровер» нарушил сроки возврата убытков и не удовлетворил законные требования покупателя в добровольном порядке. Решением суда компания-продавец должна выплатить владельцу авто свыше 9 миллионов рублей. Ранее URA.RU сообщало о пермячке, которая засудила ПАО СК «Росгосстрах». Страховая компания отказала женщине в выплате денег на ремонт ее машины.