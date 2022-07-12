Махонин ответил на жалобы пермяков о поликлинике в Новых Лядах

13 июля 2022 в 12:29 Размер текста - 17 +

Поликлинику в Новых Лядах начнут ремонтировать в 2023 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU Поликлиника в пермском микрорайоне Новые Ляды будет отремонтирована. К работам приступят в 2023 году, сообщил губернатор Дмитрий Махонин, которому на состояние здания филиала городской клинической поликлиники №5 жаловались жители. «Мне регулярно поступали обращения от местных жителей, в том числе, в соцсетях, о необходимости ремонта учреждения. По словам министра здравоохранения Анастасии Крутень, в рамках программы „Модернизация первичного звена здравоохранения“ разработку проектной документации на капремонт поликлиники начнут уже в текущем году. К самому обновлению здания приступят в 2023-м», — написал Махонин в Telegram. Глава Прикамья после посещения поликлиники поручил ускорить поставки сюда нового медоборудования уже в этом году. Прежде всего, закупить должны рентген-аппарат, флюорограф и аппарат УЗИ. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Прикамья больше всего в адрес губернатора жалуются именно на медицинское обслуживание. Только за первый квартал 2022 года поступило 284 обращения. Вмешиваться в решение вопросов приходится прокуратуре и судам.

Поликлиника в пермском микрорайоне Новые Ляды будет отремонтирована. К работам приступят в 2023 году, сообщил губернатор Дмитрий Махонин, которому на состояние здания филиала городской клинической поликлиники №5 жаловались жители. «Мне регулярно поступали обращения от местных жителей, в том числе, в соцсетях, о необходимости ремонта учреждения. По словам министра здравоохранения Анастасии Крутень, в рамках программы „Модернизация первичного звена здравоохранения“ разработку проектной документации на капремонт поликлиники начнут уже в текущем году. К самому обновлению здания приступят в 2023-м», — написал Махонин в Telegram. Глава Прикамья после посещения поликлиники поручил ускорить поставки сюда нового медоборудования уже в этом году. Прежде всего, закупить должны рентген-аппарат, флюорограф и аппарат УЗИ. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Прикамья больше всего в адрес губернатора жалуются именно на медицинское обслуживание. Только за первый квартал 2022 года поступило 284 обращения. Вмешиваться в решение вопросов приходится прокуратуре и судам.