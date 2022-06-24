Прокуратура обязала пермский минздрав отремонтировать поликлинику

С 2020 года из-за отсутствия ремонта пациентам оказывается помощь ненадлежащего качества Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Большесосновский районный суд Пермского края обязал региональное министерство здравоохранения провести ремонт в Частинской районной больнице. С соответствующим иском выступила прокуратура, сообщает пресс-служба ведомства. Из-за состояния помещений детям оказывается медицинская помощь ненадлежащего качества.

«По итогам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении обязанности на Министерство здравоохранения Пермского края обеспечить финансирование капитального ремонта здания поликлиники. Большесосновский районный суд Пермского края удовлетворил требования прокурора в полном объеме», — говорится в сообщении.

В 2020 году подрядчик по неизвестным причинам отказался проводить капремонт здания поликлиники. И с тех пор прием детей проходит в кабинете, разделенном стеллажами на две половины. В детской поликлинике нет колясочных, комнат для грудных детей и т. д. Прокуратура обещает проконтролировать исполнение судебного решения после его вступления в силу.