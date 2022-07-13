Пермяк выжил после множества ножевых ранений

43-летний житель Добрянки сядет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Прикамья, благодаря своевременной медпомощи, остался жив, получив множественные ножевые ранения. Информацией поделилась пресс-служба СУ СКРФ по Пермскому краю.

«В декабре 2021 года осужденный, находясь в одной из квартир города, на почве личных неприязненных отношений нанес 41-летнему знакомому не менее 4 ударов клинком ножа, которым он вооружился. Благодаря своевременной госпитализации и оказанной квалифицированной медицинской помощи потерпевший остался жив», — написано на сайте ведомства.

Житель города Добрянка, совершивший противоправный поступок, был признан виновным. Отбывать наказание (1 года 6 месяцев) ему предстоит в исправительной колонии общего режима.

О пермском пиромане, убившем ножом двух человек, а потом сбежавшем из горящего дома, URA.RU писало ранее. Кроме того, корреспонденты агентства рассказывали о пермяке с ножом, который закрыл подругу в квартире и угрожал убить. Тогда девушку спас телефонный звонок