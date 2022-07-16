Помощник Путина Орешкин: как Россия переиграла санкции Запада

16 июля 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Россия успешно поставляет нефть на азиатские и арабские рынки, заявил Максим Орешкин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские нефтяные компании успешно справляются с переориентацией поставок на другие рынки, обходя таким образом западные санкции. Такое заявление сделал помощник президента РФ Максим Орешкин. «У нас с добычей нефти все хорошо, она существенно увеличилась. Да, пришлось за последние несколько месяцев переориентировать ряд поставок, но наши компании с этим успешно справляются. Периодически какие-то фантазии с западной стороны слышны, но как бы, не хотят покупать — пусть не покупают. Большой потребности в странах Запада, в условиях переизбытка иностранной валюты, наличия других партнеров — азиатских, из арабских стран и так далее, латиноамериканских — у России нет», — сказал Орешкин в беседе с РИА «Новости». Страны Запада ввели санкции против российского нефтяного сектора после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, США запретили импортировать нефть из России. Страны G7 также пытаются ограничить цены на российскую нефть, пишет RT. Президент России Владимир Путин заявил, что нефтяные компании РФ должны быть готовы к полному эмбарго на поставки со стороны Запада, сообщает «Национальная служба новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Российские нефтяные компании успешно справляются с переориентацией поставок на другие рынки, обходя таким образом западные санкции. Такое заявление сделал помощник президента РФ Максим Орешкин. «У нас с добычей нефти все хорошо, она существенно увеличилась. Да, пришлось за последние несколько месяцев переориентировать ряд поставок, но наши компании с этим успешно справляются. Периодически какие-то фантазии с западной стороны слышны, но как бы, не хотят покупать — пусть не покупают. Большой потребности в странах Запада, в условиях переизбытка иностранной валюты, наличия других партнеров — азиатских, из арабских стран и так далее, латиноамериканских — у России нет», — сказал Орешкин в беседе с РИА «Новости». Страны Запада ввели санкции против российского нефтяного сектора после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Так, США запретили импортировать нефть из России. Страны G7 также пытаются ограничить цены на российскую нефть, пишет RT. Президент России Владимир Путин заявил, что нефтяные компании РФ должны быть готовы к полному эмбарго на поставки со стороны Запада, сообщает «Национальная служба новостей».