15 июля 2022
14 июля 2022

Депутат Думы ХМАО объявила бойкот «Л’Этуаль»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Магазины. Челябинск, доставка, косметика, курьер, летуаль
Ольга Леснова сообщила, что отказывается посещать магазины сети Фото:

Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Ольга Леснова заявила, что больше не будет посещать магазины «Л’Этуаль» из-за продажи секс-игрушек. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Л’Этуаль, давай до свидания! Это мое официальное заявление. С этого дня я прекращаю посещение магазинов этой сети. Считаю, что не в ту сторону ведете нас, господа!» — написала Леснова.

Депутат также сообщила, что любит Россию. «У нас своя красота, своя забота и свои ценности», — отметила Леснова.

Ранее URA.RU писало, что в магазинах «Л’Этуаль» Ханты-Мансийска началась онлайн-продажа секс-игрушек. Пока в Ханты-Мансийске интим-товары на прилавках отсутствуют.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Ольга Леснова заявила, что больше не будет посещать магазины «Л’Этуаль» из-за продажи секс-игрушек. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Л’Этуаль, давай до свидания! Это мое официальное заявление. С этого дня я прекращаю посещение магазинов этой сети. Считаю, что не в ту сторону ведете нас, господа!» — написала Леснова. Депутат также сообщила, что любит Россию. «У нас своя красота, своя забота и свои ценности», — отметила Леснова. Ранее URA.RU писало, что в магазинах «Л’Этуаль» Ханты-Мансийска началась онлайн-продажа секс-игрушек. Пока в Ханты-Мансийске интим-товары на прилавках отсутствуют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...