Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Ольга Леснова заявила, что больше не будет посещать магазины «Л’Этуаль» из-за продажи секс-игрушек. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Л’Этуаль, давай до свидания! Это мое официальное заявление. С этого дня я прекращаю посещение магазинов этой сети. Считаю, что не в ту сторону ведете нас, господа!» — написала Леснова.
Депутат также сообщила, что любит Россию. «У нас своя красота, своя забота и свои ценности», — отметила Леснова.
Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Ольга Леснова заявила, что больше не будет посещать магазины «Л’Этуаль» из-за продажи секс-игрушек. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Л’Этуаль, давай до свидания! Это мое официальное заявление. С этого дня я прекращаю посещение магазинов этой сети. Считаю, что не в ту сторону ведете нас, господа!» — написала Леснова. Депутат также сообщила, что любит Россию. «У нас своя красота, своя забота и свои ценности», — отметила Леснова. Ранее URA.RU писало, что в магазинах «Л’Этуаль» Ханты-Мансийска началась онлайн-продажа секс-игрушек. Пока в Ханты-Мансийске интим-товары на прилавках отсутствуют.