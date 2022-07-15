Депутат Думы ХМАО объявила бойкот «Л’Этуаль»

16 июля 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Ольга Леснова сообщила, что отказывается посещать магазины сети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Ольга Леснова заявила, что больше не будет посещать магазины «Л’Этуаль» из-за продажи секс-игрушек. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Л’Этуаль, давай до свидания! Это мое официальное заявление. С этого дня я прекращаю посещение магазинов этой сети. Считаю, что не в ту сторону ведете нас, господа!» — написала Леснова. Депутат также сообщила, что любит Россию. «У нас своя красота, своя забота и свои ценности», — отметила Леснова. Ранее URA.RU писало, что в магазинах «Л’Этуаль» Ханты-Мансийска началась онлайн-продажа секс-игрушек. Пока в Ханты-Мансийске интим-товары на прилавках отсутствуют. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Ольга Леснова заявила, что больше не будет посещать магазины «Л’Этуаль» из-за продажи секс-игрушек. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Л’Этуаль, давай до свидания! Это мое официальное заявление. С этого дня я прекращаю посещение магазинов этой сети. Считаю, что не в ту сторону ведете нас, господа!» — написала Леснова. Депутат также сообщила, что любит Россию. «У нас своя красота, своя забота и свои ценности», — отметила Леснова. Ранее URA.RU писало, что в магазинах «Л’Этуаль» Ханты-Мансийска началась онлайн-продажа секс-игрушек. Пока в Ханты-Мансийске интим-товары на прилавках отсутствуют.