16 июля 2022

В Приморье нашли тело ребенка на месте схода селя

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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, непогода, паводок, наводнение, потоп, разрушения, подтопление, сель
Спасатели нашли тело ребенка, пропавшего в результате схода селя в Приморском крае (архивное фото) Фото:

В селе Тимофеевка Приморского края нашли тело ребенка. Он погиб в результате схода селя на дома.

«В 01.40 мск 17.07.2022 сотрудниками Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Приморскому краю было обнаружено тело ребенка и передано представителями полиции», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС. Отмечается, что поиски проводились на протяжении ночи и раннего утра в сложных метеоусловиях.

Отмечается, что грязевой поток остановился, потому угроза для остальных жилых домов отсутствует. Работы по ликвидации схода грязевых масс продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае на дома сошел грязевой сель, пишет RT. Прибывшие спасатели извлекли из домов пять человек.

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В селе Тимофеевка Приморского края нашли тело ребенка. Он погиб в результате схода селя на дома. «В 01.40 мск 17.07.2022 сотрудниками Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Приморскому краю было обнаружено тело ребенка и передано представителями полиции», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС. Отмечается, что поиски проводились на протяжении ночи и раннего утра в сложных метеоусловиях. Отмечается, что грязевой поток остановился, потому угроза для остальных жилых домов отсутствует. Работы по ликвидации схода грязевых масс продолжаются. Ранее сообщалось, что в Приморском крае на дома сошел грязевой сель, пишет RT. Прибывшие спасатели извлекли из домов пять человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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