В Приморье нашли тело ребенка на месте схода селя

В селе Тимофеевка Приморского края нашли тело ребенка. Он погиб в результате схода селя на дома.
«В 01.40 мск 17.07.2022 сотрудниками Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Приморскому краю было обнаружено тело ребенка и передано представителями полиции», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС. Отмечается, что поиски проводились на протяжении ночи и раннего утра в сложных метеоусловиях.
Отмечается, что грязевой поток остановился, потому угроза для остальных жилых домов отсутствует. Работы по ликвидации схода грязевых масс продолжаются.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае на дома сошел грязевой сель, пишет RT. Прибывшие спасатели извлекли из домов пять человек.
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В селе Тимофеевка Приморского края нашли тело ребенка. Он погиб в результате схода селя на дома. «В 01.40 мск 17.07.2022 сотрудниками Специализированной пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Приморскому краю было обнаружено тело ребенка и передано представителями полиции», — говорится в сообщении пресс-службы МЧС. Отмечается, что поиски проводились на протяжении ночи и раннего утра в сложных метеоусловиях. Отмечается, что грязевой поток остановился, потому угроза для остальных жилых домов отсутствует. Работы по ликвидации схода грязевых масс продолжаются. Ранее сообщалось, что в Приморском крае на дома сошел грязевой сель, пишет RT. Прибывшие спасатели извлекли из домов пять человек.