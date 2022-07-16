Коллектив пермской скорой помощи лишился опытного врача

17 июля 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

В Перми умер врач скорой помощи Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В Пермской станции скорой медицинской помощи сообщили о смерти врача Рафаэля Айдарова, который скончался 15 июля. Информация появилась на странице организации в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем, что 15 июля 2022 года ушел из жизни старший врач Пермской станции скорой медицинской помощи Рафаэль Ахтямович Айдаров», — сообщили в паблике. Мужчине было 66 лет. Согласно информации сайта организации, Айдаров был заместителем главного врача по ГО и ЧС. Он был отличником здравоохранения, был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Прощание с медицинским работником состоится 18 июля в 13-00 на ул. Старцева, 61 в Большом зале. В Перми в возрасте 66 лет умер врач скорой помощи Рафаэль Айдаров фото: VK Пермская станция скорой медицинской помощи Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Пермской станции скорой медицинской помощи сообщили о смерти врача Рафаэля Айдарова, который скончался 15 июля. Информация появилась на странице организации в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем, что 15 июля 2022 года ушел из жизни старший врач Пермской станции скорой медицинской помощи Рафаэль Ахтямович Айдаров», — сообщили в паблике. Мужчине было 66 лет. Согласно информации сайта организации, Айдаров был заместителем главного врача по ГО и ЧС. Он был отличником здравоохранения, был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Прощание с медицинским работником состоится 18 июля в 13-00 на ул. Старцева, 61 в Большом зале.