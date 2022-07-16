16 июля 2022
15 июля 2022

Коллектив пермской скорой помощи лишился опытного врача

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Город во время нерабочих дней, объявленных в связи с карантином по коронавирусу, пятый день. Пермь , реанимобиль, скорая помощь, станция скорой помощи
В Перми умер врач скорой помощи Фото:

В Пермской станции скорой медицинской помощи сообщили о смерти врача Рафаэля Айдарова, который скончался 15 июля. Информация появилась на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, что 15 июля 2022 года ушел из жизни старший врач Пермской станции скорой медицинской помощи Рафаэль Ахтямович Айдаров», — сообщили в паблике. Мужчине было 66 лет.

Согласно информации сайта организации, Айдаров был заместителем главного врача по ГО и ЧС. Он был отличником здравоохранения, был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Прощание с медицинским работником состоится 18 июля в 13-00 на ул. Старцева, 61 в Большом зале.

В Перми в возрасте 66 лет умер врач скорой помощи Рафаэль Айдаров

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В Пермской станции скорой медицинской помощи сообщили о смерти врача Рафаэля Айдарова, который скончался 15 июля. Информация появилась на странице организации в соцсети «ВКонтакте». «С прискорбием сообщаем, что 15 июля 2022 года ушел из жизни старший врач Пермской станции скорой медицинской помощи Рафаэль Ахтямович Айдаров», — сообщили в паблике. Мужчине было 66 лет. Согласно информации сайта организации, Айдаров был заместителем главного врача по ГО и ЧС. Он был отличником здравоохранения, был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Прощание с медицинским работником состоится 18 июля в 13-00 на ул. Старцева, 61 в Большом зале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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