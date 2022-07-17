Захарова упрекнула Борреля за обещание об эффекте от санкций

17 июля 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель даже не знает, что жители ЕС, Азии и Африки уже почувствовали на себе негативный эффект от антироссийских санкций. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ранее Жозеп Боррель попросил население Европы «стратегически» подождать эффект от антироссийских санкций, передает RT. Он уверен, что экономические ограничения действительно смогут оказать влияние на Москву. «Так они уже дождались. Боррель даже этого не знает. Жозеп, эффект от антироссийских санкций многие жители ЕС моментально почувствовали на себе», — отметила Мария Захарова в своем telegram-канале. Также жители Азии, Африки и других отдаленных регионов «оценили по достоинству» односторонние нелегитимные рестрикции США и Евросоюза, добавила она. Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин объяснил, как Россия смогла переиграть санкции Запада. Немецкий депутат Тино Шрупалла предрек срок отмены всех антироссийских санкций. Журнал Politico отметил, что Европа оставляет лазейки в антироссийских санкциях. Страны Запада с 2000-х годов вводят против России санкции. Давление усилилось после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, начатой по указу президента РФ Владимира Путина. Однако ограничения имели обратный эффект, и в первую очередь от рестрикций пострадали те, кто их вводил: Евросоюз, США и другие государства.