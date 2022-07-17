Жителей Югры возмутила стоимость кваса на пляже в Анапе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Жителей ХМАО возмутила стоимость отдыха на курортах российского юга. В частности югорчан удивила цена на стакан кваса в Анапе. Посты об этом появились сразу в нескольких сообществах местных telegram-каналов.

«Добро пожаловать на отдых в Анапу. Тут вас ждет шикарное обслуживание по приемлемым ценам. Четыре стаканчика кваса? Не вопрос, с вас 2600», — говорится в публикации telegram-канала «Что там по Сургуту?».

К посту автор прикрепил фото чека, на котором видно, что цена за четыре стакана кваса объемом 0,5 л составила 2,6 тысячи рублей. «В район Анапы перестал ездить больше 10 лет, там живут спецы по обиранию», — написал в комментариях пользователь по имени Геннадий.

При этом некоторые жители ХМАО отнеслись к публикациям скептически, предположив, что завышенный ценник в чеке — случайность. «Может опечатку кассир допустил и итого должно быть: 260 рублей, а не 2600. Или это чек прислал человек и утверждает, что такую цену заплатил все же…», — добавила другая женщина в комментариях к посту в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

Ранее URA.RU рассказывало, что о том, где жители ХМАО могут дешевле всего провести отпуск. Самыми дешевыми оказались пансионаты Ставропольского края, отдых в горах на Красной поляне, а также курорты Абхазии. Дороже — Египет и ОАЭ.

Согласно чеку, стоимость одного стакана кваса составила 650 рублей Фото: telegram-канал «Что там по Сургуту?»