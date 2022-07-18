Садовод из ХМАО откопал в саду «лимонку»

Садовод из Югорска нашел в земле гранату без запала Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Югорске, при проведении земельных работ на садовом участке, садовод выкопал гранату Ф-1, также известную как «лимонка». Об этом сообщается на сайте Росгвардии.

«При проведении земельных работ в садоводческом некоммерческом товариществе „Уж и Еж“ под Югорском, местный житель нашел предмет, схожий с гранатой, о чем сообщил в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ОМОН «Стерх» при осмотре определили, что предмет действительно советская оборонительная граната Ф-1, без запала. Боеприпас был уничтожен подрывом с помощью накладного заряда на специальном полигоне.

Ранее URA.RU рассказало что в Нижневартовске нашли боевую гранату. Ее обнаружил местный житель за теплотрассой.