Пермяки научили робота-гуманоида хмуриться и улыбаться. Видео

Пермская компания Promobot создала робота, который имитирует человеческую мимику и эмоции. Новая модель называется Robo-С.2. Она способна улыбаться и хмуриться. Также робот может жестикулировать руками и говорить.
«Главным отличием новой модели являются использование специального трехуровневого силикона. Полимер повторяет особенности кожи — микромимику, морщины, разрез глаз, размер губ и другие характеристики человека. Это позволяет демонстрировать наиболее широкий спектр эмоций», — сообщили URA.RU в компании Promobot.
Робот может иметь мужскую или женскую внешность, а также работать консультантом, администратором и промоутером. По словам разработчиков, главная задача новой модели — повышение качества обслуживания и лояльности клиентов.
Ранее URA.RU сообщало, что у клона пермского робота «Дуняша» в Нижнем Новгороде задергался глаз. Видео, выложенное в соцсети «Вконтакте», активно обсуждали нижегородские пользователи.
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Пермская компания Promobot создала робота, который имитирует человеческую мимику и эмоции. Новая модель называется Robo-С.2. Она способна улыбаться и хмуриться. Также робот может жестикулировать руками и говорить. «Главным отличием новой модели являются использование специального трехуровневого силикона. Полимер повторяет особенности кожи — микромимику, морщины, разрез глаз, размер губ и другие характеристики человека. Это позволяет демонстрировать наиболее широкий спектр эмоций», — сообщили URA.RU в компании Promobot. Робот может иметь мужскую или женскую внешность, а также работать консультантом, администратором и промоутером. По словам разработчиков, главная задача новой модели — повышение качества обслуживания и лояльности клиентов. Ранее URA.RU сообщало, что у клона пермского робота «Дуняша» в Нижнем Новгороде задергался глаз. Видео, выложенное в соцсети «Вконтакте», активно обсуждали нижегородские пользователи.