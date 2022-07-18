Пермяки научили робота-гуманоида хмуриться и улыбаться. Видео

Новый пермский робот может имитировать человеческие эмоции Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермская компания Promobot создала робота, который имитирует человеческую мимику и эмоции. Новая модель называется Robo-С.2. Она способна улыбаться и хмуриться. Также робот может жестикулировать руками и говорить.

«Главным отличием новой модели являются использование специального трехуровневого силикона. Полимер повторяет особенности кожи — микромимику, морщины, разрез глаз, размер губ и другие характеристики человека. Это позволяет демонстрировать наиболее широкий спектр эмоций», — сообщили URA.RU в компании Promobot.

Робот может иметь мужскую или женскую внешность, а также работать консультантом, администратором и промоутером. По словам разработчиков, главная задача новой модели — повышение качества обслуживания и лояльности клиентов.

Ранее URA.RU сообщало, что у клона пермского робота «Дуняша» в Нижнем Новгороде задергался глаз. Видео, выложенное в соцсети «Вконтакте», активно обсуждали нижегородские пользователи.