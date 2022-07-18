Жена главы института УрФУ опровергла обвинения в разбое. «Это бред»

19 июля 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Евгений Шурманов непричастен к приписываемым ему уголовным делам, заявила собеседница агентства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директор института спорта УрФУ (Екатеринбург) Евгений Шурманов, которого задержали по делу о мошенничестве, непричастен к уголовному делу о грабеже и не пытался скрыть данные о своей судимости, изменяя отчество. Об этом URA.RU рассказала жена Шурманова Дарья. «Отчество мой муж сменил только в октябре 2021 года, что подтверждено свидетельством. Это произошло в связи с тем, что он нашел своего родного отца. На должность он зашел, будучи Геннадьевичем (старое отчество Шурманова — прим. URA.RU). Все справки, которые он заказывал, были из МФЦ. Неужели оно будет выдавать поддельные справки?» — сказала жена Шурманова. Она также опровергла сообщения о намерениях Шурманова скрыть информацию о своей причастности к разбою. «То, что он в квартире кого-то ограбил, — это какой-то бред», — заявила собеседница агентства, усомнившись в словах адвоката Сергея Колосовского, который, по ее мнению, не имеет компетенций, чтобы комментировать уголовные дела Шурманова. Она подчеркнула, что ее мужа пытаются оклеветать. Ранее Колосовский обвинил Шурманова в причастности к уголовному делу о разбое. По его предположениям, для сокрытия этого дела было изменено отчество. Шурманова заключили в СИЗО 8 августа по подозрению в мошенничестве. Сотрудники силовых ведомств нашли у Шурманова недвижимость за границей и выявили связи с российскими и иностранными чиновниками. Кроме этого, ФСБ обнаружила у него коллекцию часов на 10 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Директор института спорта УрФУ (Екатеринбург) Евгений Шурманов, которого задержали по делу о мошенничестве, непричастен к уголовному делу о грабеже и не пытался скрыть данные о своей судимости, изменяя отчество. Об этом URA.RU рассказала жена Шурманова Дарья. «Отчество мой муж сменил только в октябре 2021 года, что подтверждено свидетельством. Это произошло в связи с тем, что он нашел своего родного отца. На должность он зашел, будучи Геннадьевичем (старое отчество Шурманова — прим. URA.RU). Все справки, которые он заказывал, были из МФЦ. Неужели оно будет выдавать поддельные справки?» — сказала жена Шурманова. Она также опровергла сообщения о намерениях Шурманова скрыть информацию о своей причастности к разбою. «То, что он в квартире кого-то ограбил, — это какой-то бред», — заявила собеседница агентства, усомнившись в словах адвоката Сергея Колосовского, который, по ее мнению, не имеет компетенций, чтобы комментировать уголовные дела Шурманова. Она подчеркнула, что ее мужа пытаются оклеветать. Ранее Колосовский обвинил Шурманова в причастности к уголовному делу о разбое. По его предположениям, для сокрытия этого дела было изменено отчество. Шурманова заключили в СИЗО 8 августа по подозрению в мошенничестве. Сотрудники силовых ведомств нашли у Шурманова недвижимость за границей и выявили связи с российскими и иностранными чиновниками. Кроме этого, ФСБ обнаружила у него коллекцию часов на 10 миллионов рублей.