Жители ХМАО возмутились английским названием воды из Сургута

20 июля 2022 в 07:48 Размер текста - 17 +

Компания переименовалась из «Северной Чистой Воды» в HANTICA Фото: Николай Бастриков © URA.RU Жители Ханты-Мансийского автономного округа возмутились переименованием компании «Северная Чистая Вода» из Сургута. Теперь фирма, которая планирует занять сегмент премиум воды, носит название HANTICA. Несколько комментариев появилась в официальной группе «Югра». «Давайте сразу на английский перейдем всей страной и не будет проблем! А по сути, если название иностранное, то мало верится, что компания российская», — пишет житель Нягани Андрей Иванов. Его поддерживает Сирина Муратова из Сургута. Жительница ХМАО возмущена тем, что компании переименовываются на иностранный лад. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО возмутила стоимость отдыха на курортах российского юга. В частности, югорчан удивила цена на стакан кваса в Анапе. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Жители Ханты-Мансийского автономного округа возмутились переименованием компании «Северная Чистая Вода» из Сургута. Теперь фирма, которая планирует занять сегмент премиум воды, носит название HANTICA. Несколько комментариев появилась в официальной группе «Югра». «Давайте сразу на английский перейдем всей страной и не будет проблем! А по сути, если название иностранное, то мало верится, что компания российская», — пишет житель Нягани Андрей Иванов. Его поддерживает Сирина Муратова из Сургута. Жительница ХМАО возмущена тем, что компании переименовываются на иностранный лад. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО возмутила стоимость отдыха на курортах российского юга. В частности, югорчан удивила цена на стакан кваса в Анапе.