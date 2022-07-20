Баранец назвал предел, который заставит Украину капитулировать

Киеву придется капитулировать, когда 2/3 армии будет уничтожено Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Если Украина продолжит давать оружие гражданским и наемным солдатам, то ее армия будет уничтожена на 2/3, что приведет к капитуляции. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Если украинское руководство с такой же тупостью будет гнать мясо на фронт, давая оружие гражданским людям, чтобы они затыкали дыры в боевых порядках кадровой украинской армии, то их армия будет уничтожена на 2/3. Это уже будет тот предел, когда самые глупые и кровожадные нацики поймут, что надо выбрасывать белый флаг капитуляции», — заявил Виктор Баранец в интервью изданию «Украина.ру».

Главной проблемой России Баранец назвал отсутствие беспилотников, которые обеспечивали бы более успешное ведение операции. Полковник также отметил, что российские войска способны работать в 20% силы и побеждать армию, которая в пять раз больше. Баранец подчеркнул, что у России «в рукаве есть козыри, о которых мир еще не знает».

Ранее URA.RU сообщало, что Виктор Баранец заявил, что использование Россией крылатой ракеты «Калибр» и ракетного комплекса «Искандер» поможет уничтожить украинские РЗСО M142 HIMARS, поставленные США. Первые удары из американского комплекса были нанесены Украиной 1 июля по позициям в тылу Луганской народной республики (ЛНР).

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