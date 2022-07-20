Свердловчане остались без света из-за ударившей в дерево молнии

21 июля 2022 в 13:52 Размер текста - 17 +

Жители поселка Монетный несколько дней жили без электричества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Причиной, по которой часть жителей поселка Монетный (Свердловская область) осталась без света, является повреждение линии электропередачи. На провода упало дерево после того, как в него ударила молния. Это следует из ответа компании «Уральские электрические сети» на запрос URA.RU. «17 июля в 17:14 из-за падения дерева высотой более 16 метров произошло отключение ЛЭП […] Часть поврежденных проводов были на территории сильно пересеченной и заболоченной местности. В результате осмотра выявлено, что при попадании молнии в дерево произошло его падение, ветки дерева легли на провода. В результате произошло замыкание», — говорится в ответе. Всего без электричества остались 207 потребителей. Начался ремонт. 18 июля к большинству потребителей вернулось электричество. Ночью 19 июля ремонтные работы полностью завершились, в них участвовали 12 человек и пять единиц техники. «Да, в ночь с 19 на 20 июля нам наконец дали свет», — подтвердила URA.RU читательница, ранее пожаловавшаяся на отсутствие электричества. Ранее агентство сообщало, что в поселке Монетный часть жителей осталась без света, воды и газа. Прогнозов, когда электричество вернется в дома, им не давали. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Причиной, по которой часть жителей поселка Монетный (Свердловская область) осталась без света, является повреждение линии электропередачи. На провода упало дерево после того, как в него ударила молния. Это следует из ответа компании «Уральские электрические сети» на запрос URA.RU. «17 июля в 17:14 из-за падения дерева высотой более 16 метров произошло отключение ЛЭП […] Часть поврежденных проводов были на территории сильно пересеченной и заболоченной местности. В результате осмотра выявлено, что при попадании молнии в дерево произошло его падение, ветки дерева легли на провода. В результате произошло замыкание», — говорится в ответе. Всего без электричества остались 207 потребителей. Начался ремонт. 18 июля к большинству потребителей вернулось электричество. Ночью 19 июля ремонтные работы полностью завершились, в них участвовали 12 человек и пять единиц техники. «Да, в ночь с 19 на 20 июля нам наконец дали свет», — подтвердила URA.RU читательница, ранее пожаловавшаяся на отсутствие электричества. Ранее агентство сообщало, что в поселке Монетный часть жителей осталась без света, воды и газа. Прогнозов, когда электричество вернется в дома, им не давали.