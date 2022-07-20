В ХМАО организатор похода на Валаам обвинил МЧС в ЧП с эвакуацией

21 июля 2022 в 14:34 Размер текста - 17 +

В группе было 12 детей из Сургута и 8 из Нефтеюганска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководитель «Союза морских пехотинцев» Руслан Вышкурцев обвинил инспекцию маломерных судов (входит в структуру МЧС) Карелии в отказе сопровождать группу детей из ХМАО по Ладоге, что в итоге и привело к эвакуации туристической группы с острова Валаам. Об этом URA.RU сообщил сам Вышкурцев. «Я каждый день обзванивал полицию и ГИМС. Полиция приезжала и проверяла порядок, а вот ГИМС Карелии отказался сопровождать группу. Сказали нет бензина. Я им предлагал свой бензин. Они сказали, что катера нет и работники в отпусках. За много лет это первый раз что нам не дали. А эвакуацию они смогли организовать», — рассказывает Вышкурцев. По мнению руководителя «Союза морских пехотинцев» причин для ажиотажа не было. Во время шторма все дети находились на берегу острова Валаам и опасность им не грозила. Причиной паники послужило временное отсутствие связи с группой. «Мы высадились на берегу острова у нас с собой оставалось продуктов на сутки. Нам бы этого хватило переночевать, но разыгрался шторм. Вечером я выключил телефон, потому что заряд был низкий, но перед этим предупредил МЧС Карелии и Сургута о том, что связи не будет. И вот этот выключенный телефон сыграл роковую шутку на всю Россию спасательная акция». Также Вышкурцев добавил, что о походе предупреждал все службы и надзорные органы дали разрешение на этот поход. Всего же в группе было 12 детей из Сургута и 8 из Нефтеюганска. В МЧС Карелии пообещали URA.RU прокомментировать ситуацию позднее. Ранее URA.RU сообщало, что дети из ХМАО попали в шторм во время похода на Валаам. 20 детей из Югры оказались блокированы на острове из-за шторма на Ладоге. Для их спасения пришлось привлекать МЧС. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Руководитель «Союза морских пехотинцев» Руслан Вышкурцев обвинил инспекцию маломерных судов (входит в структуру МЧС) Карелии в отказе сопровождать группу детей из ХМАО по Ладоге, что в итоге и привело к эвакуации туристической группы с острова Валаам. Об этом URA.RU сообщил сам Вышкурцев. «Я каждый день обзванивал полицию и ГИМС. Полиция приезжала и проверяла порядок, а вот ГИМС Карелии отказался сопровождать группу. Сказали нет бензина. Я им предлагал свой бензин. Они сказали, что катера нет и работники в отпусках. За много лет это первый раз что нам не дали. А эвакуацию они смогли организовать», — рассказывает Вышкурцев. По мнению руководителя «Союза морских пехотинцев» причин для ажиотажа не было. Во время шторма все дети находились на берегу острова Валаам и опасность им не грозила. Причиной паники послужило временное отсутствие связи с группой. «Мы высадились на берегу острова у нас с собой оставалось продуктов на сутки. Нам бы этого хватило переночевать, но разыгрался шторм. Вечером я выключил телефон, потому что заряд был низкий, но перед этим предупредил МЧС Карелии и Сургута о том, что связи не будет. И вот этот выключенный телефон сыграл роковую шутку на всю Россию спасательная акция». Также Вышкурцев добавил, что о походе предупреждал все службы и надзорные органы дали разрешение на этот поход. Всего же в группе было 12 детей из Сургута и 8 из Нефтеюганска. В МЧС Карелии пообещали URA.RU прокомментировать ситуацию позднее. Ранее URA.RU сообщало, что дети из ХМАО попали в шторм во время похода на Валаам. 20 детей из Югры оказались блокированы на острове из-за шторма на Ладоге. Для их спасения пришлось привлекать МЧС.