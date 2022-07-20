На месте пожара в Березовском работает МЧС (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Крупный пожар разгорелся на городском мусорном полигоне в Березовском. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, огонь охватил 600 квадратных метров. На месте работают спасатели.

«По оперативной информации, площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. В тушении огня задействованы 12 человек личного состава и четыре единицы спецтехники», — сообщили в ведомстве.

Свалка находится в районе западной промзоны Березовского. Пожар, по предварительным данным, происходит на полигоне «Урал-Сот». Информации о пострадавших на текущий момент нет.

Фото: «Сила Березовского в людях», «ВКонтакте»