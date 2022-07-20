20 июля 2022

Под Екатеринбургом загорелась огромная свалка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на Ватутина. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
На месте пожара в Березовском работает МЧС (архивное фото) Фото:

Крупный пожар разгорелся на городском мусорном полигоне в Березовском. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, огонь охватил 600 квадратных метров. На месте работают спасатели.

«По оперативной информации, площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. В тушении огня задействованы 12 человек личного состава и четыре единицы спецтехники», — сообщили в ведомстве.

Свалка находится в районе западной промзоны Березовского. Пожар, по предварительным данным, происходит на полигоне «Урал-Сот». Информации о пострадавших на текущий момент нет.

Фото:

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво».

Крупный пожар разгорелся на городском мусорном полигоне в Березовском. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, огонь охватил 600 квадратных метров. На месте работают спасатели. «По оперативной информации, площадь возгорания составляет 600 квадратных метров. В тушении огня задействованы 12 человек личного состава и четыре единицы спецтехники», — сообщили в ведомстве. Свалка находится в районе западной промзоны Березовского. Пожар, по предварительным данным, происходит на полигоне «Урал-Сот». Информации о пострадавших на текущий момент нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...