В свердловской колонии появилась мечеть Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в исправительной колонии №12 открыли мечеть. Об этом рассказала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Очень важно, что у верующих появится возможность прийти в свой Дом Аллаха и помолиться, покаяться, подумать о будущем. Важна мечеть и для тех, кто не имел Веры, но жил в мусульманских семьях. Сейчас этот дом будет для них своего рода Домом просвещения», — поделилась свердловский омбудсмен.

Мерзлякова поблагодарила начальника ИК-12 Алексея Павлова за возможность осужденным исполнять религиозные обряды. Вместе со свердловским омбудсменом на открытии мечети присутствовал епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство Свердловской области поздравило мусульман с праздником Курбан-байрам. Также агентство рассказывало, что екатеринбуржцы пожаловались на шумные молитвы в мечети.

Фото: личная страница Татьяны Мерзляковой

Фото: личная страница Татьяны Мерзляковой

Фото: личная страница Татьяны Мерзляковой