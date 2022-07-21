В свердловской колонии обрадовали мусульман. Фото

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Визит в Югру Верховного муфтия Сирии Ахмада Бадр эд-Дин Хассуна, Сургут, ислам, религия, молитва, мусульмане
В свердловской колонии появилась мечеть Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в исправительной колонии №12 открыли мечеть. Об этом рассказала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Очень важно, что у верующих появится возможность прийти в свой Дом Аллаха и помолиться, покаяться, подумать о будущем. Важна мечеть и для тех, кто не имел Веры, но жил в мусульманских семьях. Сейчас этот дом будет для них своего рода Домом просвещения», — поделилась свердловский омбудсмен.

Мерзлякова поблагодарила начальника ИК-12 Алексея Павлова за возможность осужденным исполнять религиозные обряды. Вместе со свердловским омбудсменом на открытии мечети присутствовал епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство Свердловской области поздравило мусульман с праздником Курбан-байрам. Также агентство рассказывало, что екатеринбуржцы пожаловались на шумные молитвы в мечети.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в исправительной колонии №12 открыли мечеть. Об этом рассказала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Очень важно, что у верующих появится возможность прийти в свой Дом Аллаха и помолиться, покаяться, подумать о будущем. Важна мечеть и для тех, кто не имел Веры, но жил в мусульманских семьях. Сейчас этот дом будет для них своего рода Домом просвещения», — поделилась свердловский омбудсмен. Мерзлякова поблагодарила начальника ИК-12 Алексея Павлова за возможность осужденным исполнять религиозные обряды. Вместе со свердловским омбудсменом на открытии мечети присутствовал епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий. Ранее URA.RU сообщало, что правительство Свердловской области поздравило мусульман с праздником Курбан-байрам. Также агентство рассказывало, что екатеринбуржцы пожаловались на шумные молитвы в мечети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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