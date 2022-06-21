Жители жалуются, что молитвы слышны даже через закрытые окна Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU

Жители Екатеринбурга возмущены громкими молитвами, которые читают по утрам в мечети Абу-Ханифа по адресу Репина, 42. Об этом URA.RU рассказала одна их жительниц домов, находящихся вблизи мечети.

«Меня не смущает то, что у них по пятницам молитвы, и в будний день они не мешают особо. Но они очень громко кричат молитвы: то ли они это делают через колонки, то ли через микрофон поют или в рупор говорят», — рассказывает горожанка. По ее словам, в крупные мусульманские праздники шум начинается с 4.30, и его слышно даже при закрытых окнах.

Горожанка рассказала, что местные жители даже находили отрубленную голову барана на пешеходной части со стороны улицы Заводская. «Мы хотим, чтобы молящимся выделили место побольше — сейчас у них мечеть на 1500 мест, а они хотят строить на 5000 мест. Тут еще хлеще будет», — заявила жительница Екатеринбурга.

Также она сообщила, что неоднократно писала жалобы в администрацию Екатеринбурга и полицию. В первой инстанции екатеринбурженке заявили, что нарушением закона о тишине считаются те случае, когда замечен шум с 23.00 до 8.00, в пятницу и выходные — с 18.00 до 11.00.

При этом отдел полиции №8 УМВД по Екатеринбургу ответил, что оснований для возбуждения дела об административной ответственности нет. «Все мероприятия, проходящие в мечети Абу-Ханифа проводятся согласованно, согласно по плану мероприятий, посвященных мусульманским праздникам, таким как «Ураза-байрам» и «Курбан-Байрам», — говорится в письме ведомства.

URA.RU обратилось за комментарием в мечеть Абу-Ханифа. В ней нам сообщили, что не используют никаких дополнительных устройств для распространения звука во время службы. «Утренние молитвы проводятся без микрофонов и динамиков. Никакого шума нет. У нас утренняя молитва читается в три часа ночи. После этого у нас тихо», — заявил представитель мечети. Также он рассказал, что в мечети не проводят жертвоприношения, поэтому отрубленную голову за территорией здания может бросить кто угодно.

Ранее жители Сортировки жаловались на шум и антисанитарию возле мечети на улице Червонной. Тогда к празднику Курбан-Байрам пригнали две фуры баранов.

Вся территория возле мечети по утрам заполнена людьми Фото: читатель URA.RU

Администрация Екатеринбурга ссылается на закон о тишине и считает, что шум по утрам недопустим Фото: читатель URA.RU

Полиция же уверена, что все мероприятия проводятся согласно закону Фото: читатель URA.RU

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