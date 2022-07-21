Во всех районах Челябинска появятся велодорожки

Челябинск станет доступней для велосипедистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске завершилась разработка сети веломаршрутов, охватывающая все районы областного центра, протяженностью 176 километров. Об этом URA.RU сообщили в управлении архитектуры города.

«Разработкой занималось бюро транспортного планирования OTS Lab из Санкт-Петербурга. Проект активно обсуждался с мэрией и жителями, а 23 июня на проектно-аналитической сессии „Стратегии-2035“ прошла презентация велостратегии для главы города Натальи Котовой», — рассказали в управлении.

Планируется связать центральные маршруты с районами, а также соединить маршруты внутри районов. В проект также вошли станции велопроката, перехватывающие парковки, где горожане смогут оставить велосипед и далее передвигаться на общественном транспорте. Велостратегию Челябинска начали разрабатывать полгода назад по поручению губернатора Алексея Текслера и мэра Натальи Котовой.