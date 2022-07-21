21 июля 2022

Во всех районах Челябинска появятся велодорожки

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на объектах благоустройства города. Челябинск, велосипед, котова наталья, велостанция
Челябинск станет доступней для велосипедистов Фото:

В Челябинске завершилась разработка сети веломаршрутов, охватывающая все районы областного центра, протяженностью 176 километров. Об этом URA.RU сообщили в управлении архитектуры города.

«Разработкой занималось бюро транспортного планирования OTS Lab из Санкт-Петербурга. Проект активно обсуждался с мэрией и жителями, а 23 июня на проектно-аналитической сессии „Стратегии-2035“ прошла презентация велостратегии для главы города Натальи Котовой», — рассказали в управлении.

Планируется связать центральные маршруты с районами, а также соединить маршруты внутри районов. В проект также вошли станции велопроката, перехватывающие парковки, где горожане смогут оставить велосипед и далее передвигаться на общественном транспорте. Велостратегию Челябинска начали разрабатывать полгода назад по поручению губернатора Алексея Текслера и мэра Натальи Котовой.

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В Челябинске завершилась разработка сети веломаршрутов, охватывающая все районы областного центра, протяженностью 176 километров. Об этом URA.RU сообщили в управлении архитектуры города. «Разработкой занималось бюро транспортного планирования OTS Lab из Санкт-Петербурга. Проект активно обсуждался с мэрией и жителями, а 23 июня на проектно-аналитической сессии „Стратегии-2035“ прошла презентация велостратегии для главы города Натальи Котовой», — рассказали в управлении. Планируется связать центральные маршруты с районами, а также соединить маршруты внутри районов. В проект также вошли станции велопроката, перехватывающие парковки, где горожане смогут оставить велосипед и далее передвигаться на общественном транспорте. Велостратегию Челябинска начали разрабатывать полгода назад по поручению губернатора Алексея Текслера и мэра Натальи Котовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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