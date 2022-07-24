Бастрыкин запустил служебную проверку после жалобы из ХМАО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку по обращению сотрудника из ХМАО. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства.
«Бастрыкин поручил управлению кадров СК провести служебную проверку в связи с направлением следователем первого отдела по особо важным делам СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу обращения с жалобой на действия ряда руководителей», — рассказывается на канале «Следком».
Ранее URA.RU рассказывало, что бывший югорский следователь Евгений Шестаков обратился к главе СК с просьбой провести проверку действий руководителя следственного управления по ХМАО Михаила Мокшина, а также начальника одного из отделов окружного главка — Мурата Цуроева. По словам экс-сотрудника ведомства, Цуроев расчищал ряды сотрудников отдела для трудоустройства земляков.
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