24 июля 2022

Бастрыкин запустил служебную проверку после жалобы из ХМАО

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Глава СКР Александр Бастрыкин отреагировал на жалобу экс-сотрудника из ХМАО. Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку по обращению сотрудника из ХМАО. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства.

«Бастрыкин поручил управлению кадров СК провести служебную проверку в связи с направлением следователем первого отдела по особо важным делам СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу обращения с жалобой на действия ряда руководителей», — рассказывается на канале «Следком».

Ранее URA.RU рассказывало, что бывший югорский следователь Евгений Шестаков обратился к главе СК с просьбой провести проверку действий руководителя следственного управления по ХМАО Михаила Мокшина, а также начальника одного из отделов окружного главка — Мурата Цуроева. По словам экс-сотрудника ведомства, Цуроев расчищал ряды сотрудников отдела для трудоустройства земляков.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку по обращению сотрудника из ХМАО. Об этом сообщает официальный telegram-канал ведомства. «Бастрыкин поручил управлению кадров СК провести служебную проверку в связи с направлением следователем первого отдела по особо важным делам СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу обращения с жалобой на действия ряда руководителей», — рассказывается на канале «Следком». Ранее URA.RU рассказывало, что бывший югорский следователь Евгений Шестаков обратился к главе СК с просьбой провести проверку действий руководителя следственного управления по ХМАО Михаила Мокшина, а также начальника одного из отделов окружного главка — Мурата Цуроева. По словам экс-сотрудника ведомства, Цуроев расчищал ряды сотрудников отдела для трудоустройства земляков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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