Бастрыкину пожаловались на главного следователя ХМАО

Главе СКР Александру Бастрыкину пожаловались на главу следственного управления ХМАО Михаила Мокшина Фото: Официальный сайт Президента РФ

От главы СКР РФ Александра Бастрыкина просят провести служебную проверку действий руководителя следственного управления по ХМАО Михаила Мокшина, а также начальника одного из отделов окружного главка — Мурата Цуроева. С таким заявлением в адрес руководителя следственного комитета России обратился бывший югорский следователь Евгений Шестаков.

«Цуроев, используя покровительство руководства следственного управления, целенаправленно расчищает ряды сотрудников отдела для трудоустройства земляков, ранее проходивших службу в следственном управлении по Воронежской области, в органах внутренних дел этого же региона. Данная информация подтверждается перемещением кадрового состава управления за последние три года», — говорится в обращении на имя Бастрыкина, которое цитирует «Коммерсант-Урал». Там также указано, что и нынешний начальник окружного силового ведомства до переезда в Югру работал в Воронежском управлении СКР и является земляком Цуроева.

В пресс-службе следственного комитета ХМАО заявили URA.RU, что обвинения их бывшего работника не имеют под собой оснований. «Доводы, представленные в обращении Шестакова уже проверялись и не нашли под собой оснований. Еще часть из них проверяется сейчас», — прокомментировали в пресс-службе силового ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что руководитель следственного управления по ХМАО Мокшин получил эту должность в 2019 году. До этого он несколько лет работал в следственном комитете на Камчатке, куда был переведен из Воронежа.