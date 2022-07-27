Мэр из ХМАО высказался об однофамильце на выборах

Мэр Югорска Алексей Харлов сообщил, что кандидат от партии ЛДПР Владимир Харлов не является ему родственником. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Владимир Павлович Харлов мне не родственник! Тема актуальна, так как закончилось выдвижение кандидатов на довыборы в Думу города Югорска», — сообщил глава администрации Югорска.
Алексей Харлов объяснил, что выдвижение кандидатов-однофамильцев является одним из приемов предвыборной борьбы. Он призвал избирателей оценивать кандидатов по поступкам, а не по предвыборным обещаниям.
По данным территориальной избирательной комиссии на одно депутатское кресло в думу Югорска претендуют восемь человек. Своих кандидатов представили все парламентские партии.
Ранее URA.RU рассказало, что на довыборы в думу Югорска выдвинул свою кандидатуру однофамилец действующего мэра. Кандидат от ЛДПР Владимир Харлов призался, что не рассчитывает на выборах на голоса сторонников мэра.
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