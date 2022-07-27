27 июля 2022
26 июля 2022

Мэр из ХМАО высказался об однофамильце на выборах

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Социальный комитет. Курган, депутат, чиновник, дума, областная дума
Мэр Югорска объяснил, что выдвижение однофамильцев — прием предвыборной борьбы Фото:

Мэр Югорска Алексей Харлов сообщил, что кандидат от партии ЛДПР Владимир Харлов не является ему родственником. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Владимир Павлович Харлов мне не родственник! Тема актуальна, так как закончилось выдвижение кандидатов на довыборы в Думу города Югорска», — сообщил глава администрации Югорска.

Алексей Харлов объяснил, что выдвижение кандидатов-однофамильцев является одним из приемов предвыборной борьбы. Он призвал избирателей оценивать кандидатов по поступкам, а не по предвыборным обещаниям.

По данным территориальной избирательной комиссии на одно депутатское кресло в думу Югорска претендуют восемь человек. Своих кандидатов представили все парламентские партии.

Ранее URA.RU рассказало, что на довыборы в думу Югорска выдвинул свою кандидатуру однофамилец действующего мэра. Кандидат от ЛДПР Владимир Харлов призался, что не рассчитывает на выборах на голоса сторонников мэра.

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Мэр Югорска Алексей Харлов сообщил, что кандидат от партии ЛДПР Владимир Харлов не является ему родственником. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Владимир Павлович Харлов мне не родственник! Тема актуальна, так как закончилось выдвижение кандидатов на довыборы в Думу города Югорска», — сообщил глава администрации Югорска. Алексей Харлов объяснил, что выдвижение кандидатов-однофамильцев является одним из приемов предвыборной борьбы. Он призвал избирателей оценивать кандидатов по поступкам, а не по предвыборным обещаниям. По данным территориальной избирательной комиссии на одно депутатское кресло в думу Югорска претендуют восемь человек. Своих кандидатов представили все парламентские партии. Ранее URA.RU рассказало, что на довыборы в думу Югорска выдвинул свою кандидатуру однофамилец действующего мэра. Кандидат от ЛДПР Владимир Харлов призался, что не рассчитывает на выборах на голоса сторонников мэра.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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