Мэр из ХМАО высказался об однофамильце на выборах

28 июля 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

Мэр Югорска объяснил, что выдвижение однофамильцев — прием предвыборной борьбы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэр Югорска Алексей Харлов сообщил, что кандидат от партии ЛДПР Владимир Харлов не является ему родственником. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Владимир Павлович Харлов мне не родственник! Тема актуальна, так как закончилось выдвижение кандидатов на довыборы в Думу города Югорска», — сообщил глава администрации Югорска. Алексей Харлов объяснил, что выдвижение кандидатов-однофамильцев является одним из приемов предвыборной борьбы. Он призвал избирателей оценивать кандидатов по поступкам, а не по предвыборным обещаниям. По данным территориальной избирательной комиссии на одно депутатское кресло в думу Югорска претендуют восемь человек. Своих кандидатов представили все парламентские партии. Ранее URA.RU рассказало, что на довыборы в думу Югорска выдвинул свою кандидатуру однофамилец действующего мэра. Кандидат от ЛДПР Владимир Харлов призался, что не рассчитывает на выборах на голоса сторонников мэра.

Мэр Югорска Алексей Харлов сообщил, что кандидат от партии ЛДПР Владимир Харлов не является ему родственником. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Владимир Павлович Харлов мне не родственник! Тема актуальна, так как закончилось выдвижение кандидатов на довыборы в Думу города Югорска», — сообщил глава администрации Югорска. Алексей Харлов объяснил, что выдвижение кандидатов-однофамильцев является одним из приемов предвыборной борьбы. Он призвал избирателей оценивать кандидатов по поступкам, а не по предвыборным обещаниям. По данным территориальной избирательной комиссии на одно депутатское кресло в думу Югорска претендуют восемь человек. Своих кандидатов представили все парламентские партии. Ранее URA.RU рассказало, что на довыборы в думу Югорска выдвинул свою кандидатуру однофамилец действующего мэра. Кандидат от ЛДПР Владимир Харлов призался, что не рассчитывает на выборах на голоса сторонников мэра.