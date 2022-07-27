В Челябинскую область завезли свыше 60 тонн зараженных фруктов

Фрукты разрешили выпускать в продажу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинскую область из Узбекистана, Казахстана и Армении завезли 62 тонны зараженных фруктов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в продукции обнаружили калифорнийскую щитовку.

«В Челябинской области выявлены свежие фрукты, зараженные калифорнийской щитовкой. Более 40,2 тонн нектаринов были ввезены из Узбекистана. 20 тонн китайских нектаринов поступили из Казахстана. Около двух тонн черешни ввезены из Армении», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

Калифорнийская щитовка не опасна для человека. Все партии зараженных фруктов выпустили в продажу.

Ранее в регионе разрешили реализовывать свыше 34 тонн зараженных фруктов. В партиях нектаринов и сливы обнаружили калифорнийская щитовка.