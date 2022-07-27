27 июля 2022

В Челябинскую область завезли свыше 60 тонн зараженных фруктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Незаконная уличная торговля. Рынки. Челябинск, персики, торговля, продукты, фрукты, черешня, нектарины, рынок, абрикосы, продажа, уличная торговля, базар, рынки
Фрукты разрешили выпускать в продажу Фото:

В Челябинскую область из Узбекистана, Казахстана и Армении завезли 62 тонны зараженных фруктов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в продукции обнаружили калифорнийскую щитовку.

«В Челябинской области выявлены свежие фрукты, зараженные калифорнийской щитовкой. Более 40,2 тонн нектаринов были ввезены из Узбекистана. 20 тонн китайских нектаринов поступили из Казахстана. Около двух тонн черешни ввезены из Армении», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

Калифорнийская щитовка не опасна для человека. Все партии зараженных фруктов выпустили в продажу.

Ранее в регионе разрешили реализовывать свыше 34 тонн зараженных фруктов. В партиях нектаринов и сливы обнаружили калифорнийская щитовка.

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В Челябинскую область из Узбекистана, Казахстана и Армении завезли 62 тонны зараженных фруктов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в продукции обнаружили калифорнийскую щитовку. «В Челябинской области выявлены свежие фрукты, зараженные калифорнийской щитовкой. Более 40,2 тонн нектаринов были ввезены из Узбекистана. 20 тонн китайских нектаринов поступили из Казахстана. Около двух тонн черешни ввезены из Армении», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. Калифорнийская щитовка не опасна для человека. Все партии зараженных фруктов выпустили в продажу. Ранее в регионе разрешили реализовывать свыше 34 тонн зараженных фруктов. В партиях нектаринов и сливы обнаружили калифорнийская щитовка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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