18 июля 2022

В Челябинске выпустили в продажу тонны зараженных фруктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, фрукты, сливы
В сливе и нектаринах был выявлен не опасный для человека организм Фото:

В Челябинске разрешили выпускать в продажу свыше 34 тонн зараженных фруктов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в продукции был выявлен не опасный для человека карантинный организм.

«В семи тоннах сливы, и в восьми с половиной тоннах нектаринов, поступивших из Узбекистана, выявлена калифорнийская щитовка. Также вредитель обнаружен в 18,9 тоннах сливы, ввезенной из Киргизии», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что партии зараженных фруктов не только разрешили ввозить в регион, но и реализовывать без процедуры обеззараживания. По словам специалистов, калифорнийская щитовка не представляет угрозы ни человеку, ни окружающей среде.

Ранее в Челябинск из Узбекистана завезли три тонны зараженных яблок. В продукции обнаружили персиковую плодожорку. Яблоки разрешили продавать после процедуры обеззараживания.

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В Челябинске разрешили выпускать в продажу свыше 34 тонн зараженных фруктов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в продукции был выявлен не опасный для человека карантинный организм. «В семи тоннах сливы, и в восьми с половиной тоннах нектаринов, поступивших из Узбекистана, выявлена калифорнийская щитовка. Также вредитель обнаружен в 18,9 тоннах сливы, ввезенной из Киргизии», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что партии зараженных фруктов не только разрешили ввозить в регион, но и реализовывать без процедуры обеззараживания. По словам специалистов, калифорнийская щитовка не представляет угрозы ни человеку, ни окружающей среде. Ранее в Челябинск из Узбекистана завезли три тонны зараженных яблок. В продукции обнаружили персиковую плодожорку. Яблоки разрешили продавать после процедуры обеззараживания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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