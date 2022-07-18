В Челябинске выпустили в продажу тонны зараженных фруктов

19 июля 2022 в 18:10 Размер текста - 17 +

В сливе и нектаринах был выявлен не опасный для человека организм Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске разрешили выпускать в продажу свыше 34 тонн зараженных фруктов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в продукции был выявлен не опасный для человека карантинный организм. «В семи тоннах сливы, и в восьми с половиной тоннах нектаринов, поступивших из Узбекистана, выявлена калифорнийская щитовка. Также вредитель обнаружен в 18,9 тоннах сливы, ввезенной из Киргизии», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что партии зараженных фруктов не только разрешили ввозить в регион, но и реализовывать без процедуры обеззараживания. По словам специалистов, калифорнийская щитовка не представляет угрозы ни человеку, ни окружающей среде. Ранее в Челябинск из Узбекистана завезли три тонны зараженных яблок. В продукции обнаружили персиковую плодожорку. Яблоки разрешили продавать после процедуры обеззараживания. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске разрешили выпускать в продажу свыше 34 тонн зараженных фруктов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в продукции был выявлен не опасный для человека карантинный организм. «В семи тоннах сливы, и в восьми с половиной тоннах нектаринов, поступивших из Узбекистана, выявлена калифорнийская щитовка. Также вредитель обнаружен в 18,9 тоннах сливы, ввезенной из Киргизии», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что партии зараженных фруктов не только разрешили ввозить в регион, но и реализовывать без процедуры обеззараживания. По словам специалистов, калифорнийская щитовка не представляет угрозы ни человеку, ни окружающей среде. Ранее в Челябинск из Узбекистана завезли три тонны зараженных яблок. В продукции обнаружили персиковую плодожорку. Яблоки разрешили продавать после процедуры обеззараживания.