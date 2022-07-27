Падение забора на девочку расследует свердловская прокуратура

28 июля 2022 в 10:25 Размер текста - 17 +

Происшествие в одном из дворов Каменска-Уральского произошло вечером 27 июля Фото: группа «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте» Прокуратура Каменска-Уральского (Свердловская область) выясняет обстоятельства паления забора на пятилетнего ребенка. Происшествие произошло вечером 27 июля во дворе дома на ул. 2-я Рабочая. «По предварительной информации, <…> [девочка] гуляла во дворе дома ул. 2-я Рабочая в г. Каменске-Уральском. Ребенок в ходе игры случайно задела подпорку забора частного дома по ул. Средний проезд, в результате чего произошло падение части забора на несовершеннолетнюю. <…> Прокуратурой Каменска-Уральского организована проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетней», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Как писало URA.RU, девочку оперативно доставили на обследование в больницу. Там ей поставили диагноз «ушиб поясничного отдела». Ребенок уже находится дома. «Мы пару дней назад были в этом дворе, к забору была огромная доска сделана как опора, чтоб не упал забор. Он похоже один раз [уже] грохнулся, и, чтоб дети туда не лезли, подставили палку», — писали в комментариях в группе «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

Прокуратура Каменска-Уральского (Свердловская область) выясняет обстоятельства паления забора на пятилетнего ребенка. Происшествие произошло вечером 27 июля во дворе дома на ул. 2-я Рабочая. «По предварительной информации, <…> [девочка] гуляла во дворе дома ул. 2-я Рабочая в г. Каменске-Уральском. Ребенок в ходе игры случайно задела подпорку забора частного дома по ул. Средний проезд, в результате чего произошло падение части забора на несовершеннолетнюю. <…> Прокуратурой Каменска-Уральского организована проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетней», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Как писало URA.RU, девочку оперативно доставили на обследование в больницу. Там ей поставили диагноз «ушиб поясничного отдела». Ребенок уже находится дома. «Мы пару дней назад были в этом дворе, к забору была огромная доска сделана как опора, чтоб не упал забор. Он похоже один раз [уже] грохнулся, и, чтоб дети туда не лезли, подставили палку», — писали в комментариях в группе «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».