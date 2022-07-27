Девочку госпитализировали с ушибом позвоночника Фото: Илья Московец © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) на пятилетнюю девочку упала часть забора. Инцидент произошел вечером 27 июля рядом с детской площадкой возле дома на улице Коммунальная, 9. Об этом рассказал очевидец.

«Вот что значит нет детского городка во дворе. Упал забор на пятилетнюю девочку», — рассказал очевидец сообществу «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, девочку с ушибом позвоночника доставили в городскую больницу. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Каменска-Уральского. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что на семилетнего мальчика в Первоуральске упал железный забор. Также агентство рассказывало о свердловчанке, на которую из-за сильного порыва ветра упала береза.

Фото: сообщество «Инцидент Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте»