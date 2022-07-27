27 июля 2022

Задержанную экс-баскетболистку УГМК напечатали на обложке Time

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XXVII Чемпионат России по баскетболу среди женских команд (Премьер-лига): УГМК Екатеринбург - Динамо Курск, финал - матч №2. Екатеринбург, грайнер бриттни
Редакция журнала Time попытались привлечь внимание общественности Бриттни Грайнер Фото:

Американский журнал Time разместил на обложке нового выпуска фото экс-баскетболистки клуба УГМК Бриттни Грайнер, которую задержали по подозрении в контрабанде наркотиков в Москве. Соответствующий пост появился в соцсетях журнала.

«Это способ привлечь внимание [к Грайнер], к тому, что ее жизнь изменилась», — говорится в сообщении в соцсети. Там написали, что девушку нужно срочно освободить или вернуть в США.

Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево по подозрению в контрабанде наркотиков. При себе у нее нашли гашишное масло и доставили в Химкинский городской суд. Во время заседания спортсменка заявила в нарушениях при задержании и неправильном поведении силовиков. Грайнер находится в СИЗО, однако чиновники США вступились за нее и предложили России обменять ее на осужденного россиянина Виктора Бута. Однако, по официальным сообщениям, сделать это возможно только после приговора.

Фото:

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Американский журнал Time разместил на обложке нового выпуска фото экс-баскетболистки клуба УГМК Бриттни Грайнер, которую задержали по подозрении в контрабанде наркотиков в Москве. Соответствующий пост появился в соцсетях журнала. «Это способ привлечь внимание [к Грайнер], к тому, что ее жизнь изменилась», — говорится в сообщении в соцсети. Там написали, что девушку нужно срочно освободить или вернуть в США. Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево по подозрению в контрабанде наркотиков. При себе у нее нашли гашишное масло и доставили в Химкинский городской суд. Во время заседания спортсменка заявила в нарушениях при задержании и неправильном поведении силовиков. Грайнер находится в СИЗО, однако чиновники США вступились за нее и предложили России обменять ее на осужденного россиянина Виктора Бута. Однако, по официальным сообщениям, сделать это возможно только после приговора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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