Задержанную экс-баскетболистку УГМК напечатали на обложке Time

28 июля 2022 в 11:43 Размер текста - 17 +

Редакция журнала Time попытались привлечь внимание общественности Бриттни Грайнер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Американский журнал Time разместил на обложке нового выпуска фото экс-баскетболистки клуба УГМК Бриттни Грайнер, которую задержали по подозрении в контрабанде наркотиков в Москве. Соответствующий пост появился в соцсетях журнала. «Это способ привлечь внимание [к Грайнер], к тому, что ее жизнь изменилась», — говорится в сообщении в соцсети. Там написали, что девушку нужно срочно освободить или вернуть в США. Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево по подозрению в контрабанде наркотиков. При себе у нее нашли гашишное масло и доставили в Химкинский городской суд. Во время заседания спортсменка заявила в нарушениях при задержании и неправильном поведении силовиков. Грайнер находится в СИЗО, однако чиновники США вступились за нее и предложили России обменять ее на осужденного россиянина Виктора Бута. Однако, по официальным сообщениям, сделать это возможно только после приговора. Фото: соцсети Time

Американский журнал Time разместил на обложке нового выпуска фото экс-баскетболистки клуба УГМК Бриттни Грайнер, которую задержали по подозрении в контрабанде наркотиков в Москве. Соответствующий пост появился в соцсетях журнала. «Это способ привлечь внимание [к Грайнер], к тому, что ее жизнь изменилась», — говорится в сообщении в соцсети. Там написали, что девушку нужно срочно освободить или вернуть в США. Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево по подозрению в контрабанде наркотиков. При себе у нее нашли гашишное масло и доставили в Химкинский городской суд. Во время заседания спортсменка заявила в нарушениях при задержании и неправильном поведении силовиков. Грайнер находится в СИЗО, однако чиновники США вступились за нее и предложили России обменять ее на осужденного россиянина Виктора Бута. Однако, по официальным сообщениям, сделать это возможно только после приговора.