Задержанную экс-баскетболистку УГМК напечатали на обложке Time

Американский журнал Time разместил на обложке нового выпуска фото экс-баскетболистки клуба УГМК Бриттни Грайнер, которую задержали по подозрении в контрабанде наркотиков в Москве. Соответствующий пост появился в соцсетях журнала.
«Это способ привлечь внимание [к Грайнер], к тому, что ее жизнь изменилась», — говорится в сообщении в соцсети. Там написали, что девушку нужно срочно освободить или вернуть в США.
Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево по подозрению в контрабанде наркотиков. При себе у нее нашли гашишное масло и доставили в Химкинский городской суд. Во время заседания спортсменка заявила в нарушениях при задержании и неправильном поведении силовиков. Грайнер находится в СИЗО, однако чиновники США вступились за нее и предложили России обменять ее на осужденного россиянина Виктора Бута. Однако, по официальным сообщениям, сделать это возможно только после приговора.
Фото: соцсети Time
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Американский журнал Time разместил на обложке нового выпуска фото экс-баскетболистки клуба УГМК Бриттни Грайнер, которую задержали по подозрении в контрабанде наркотиков в Москве. Соответствующий пост появился в соцсетях журнала. «Это способ привлечь внимание [к Грайнер], к тому, что ее жизнь изменилась», — говорится в сообщении в соцсети. Там написали, что девушку нужно срочно освободить или вернуть в США. Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево по подозрению в контрабанде наркотиков. При себе у нее нашли гашишное масло и доставили в Химкинский городской суд. Во время заседания спортсменка заявила в нарушениях при задержании и неправильном поведении силовиков. Грайнер находится в СИЗО, однако чиновники США вступились за нее и предложили России обменять ее на осужденного россиянина Виктора Бута. Однако, по официальным сообщениям, сделать это возможно только после приговора.