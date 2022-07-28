Немецким овчаркам, охранявшим свердловских зэков, ищут новый дом. Фото

28 июля 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

Служебным собакам, отстраненным от службы, ищут новых хозяев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В исправительной колонии №66, расположенной в деревне Старые Решеты (Свердловска область), закончили службу немецкие овчарки по кличке Юнеско и Мерседес. Из-за своего возраста они уже не могут нести службу, поэтому руководство колонии ищет хозяев для этих собак. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «На безвозмездной основе передадим желающим служебных собак породы немецкая овчарка по кличке Юнеско (9 лет) и Мерседес (8 лет)», — рассказали агентству в питомнике служебного собаководства. В питомнике отмечают, что одна из собак — Юнеско — агрессивна, но отлично идет на контакт. Оба пса жизнерадостные и активные. Однако им требуется особый уход и обязательный контроль ветеринара. «Предпочтительно содержать собак в вольере», — добавили в питомнике. Начальник питомника Екатерина Шарапова рассказала корреспонденту URA.RU, что чаще всего собаки заканчивают свою службу в возрасте 9 лет. За время существования питомника еще не было случаев, когда псам не находили дом. «Собак передадут новым хозяевам со всеми документами, с подписанием всех договоров», — уточнила Шарапова. Немецкая овчарка Юнеско Фото: ГУФСИН России по Свердловской области Немецкая овчарка Даби Хаус Мерседес Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы за свои деньги обустроили площадку для выгула собак. Внутри находятся барьеры и лестницы для занятий с животными, а также питьевой фонтан. Также агентство рассказывало о пожаре в екатеринбургском приюте для собак, который сгорел, даже не успев открыться. Позже местные рестораны решили провести благотворительный ужин, чтобы собрать средства на восстановление приюта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В исправительной колонии №66, расположенной в деревне Старые Решеты (Свердловска область), закончили службу немецкие овчарки по кличке Юнеско и Мерседес. Из-за своего возраста они уже не могут нести службу, поэтому руководство колонии ищет хозяев для этих собак. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «На безвозмездной основе передадим желающим служебных собак породы немецкая овчарка по кличке Юнеско (9 лет) и Мерседес (8 лет)», — рассказали агентству в питомнике служебного собаководства. В питомнике отмечают, что одна из собак — Юнеско — агрессивна, но отлично идет на контакт. Оба пса жизнерадостные и активные. Однако им требуется особый уход и обязательный контроль ветеринара. «Предпочтительно содержать собак в вольере», — добавили в питомнике. Начальник питомника Екатерина Шарапова рассказала корреспонденту URA.RU, что чаще всего собаки заканчивают свою службу в возрасте 9 лет. За время существования питомника еще не было случаев, когда псам не находили дом. «Собак передадут новым хозяевам со всеми документами, с подписанием всех договоров», — уточнила Шарапова. Ранее URA.RU сообщало, что екатеринбуржцы за свои деньги обустроили площадку для выгула собак. Внутри находятся барьеры и лестницы для занятий с животными, а также питьевой фонтан. Также агентство рассказывало о пожаре в екатеринбургском приюте для собак, который сгорел, даже не успев открыться. Позже местные рестораны решили провести благотворительный ужин, чтобы собрать средства на восстановление приюта.