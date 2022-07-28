Жительницу ХМАО осудили за убийство раздражительной знакомой

29 июля 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

Женщина нанесла знакомой несколько ударов ножом из-за раздражительного поведения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительницу Сургута приговорили к 10,6 годам лишения свободы за убийство ее знакомой. Женщина нанесла оппонентке несколько ударов ножом из-за раздражительного поведения. Об этом сообщили в СК РФ по ХМАО. «Подсудимая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время бытового конфликта, произошедшего в квартире одного из домов по улице Университетская города Сургут, из-за раздражительного поведения 62-летней малознакомой компаньонши, нанесла той не менее семи ударов руками в область головы, после чего — не менее двух ударов кухонным ножом в область шеи сзади. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — следует из сообщения на сайте ведомства. При вынесении приговора суд учитывал, что женщина уже была осуждена за покушение на убийство малолетнего. Ранее URA.RU рассказывало, что судимая за нападение на сына жительница ХМАО убила собутыльницу.

Жительницу Сургута приговорили к 10,6 годам лишения свободы за убийство ее знакомой. Женщина нанесла оппонентке несколько ударов ножом из-за раздражительного поведения. Об этом сообщили в СК РФ по ХМАО. «Подсудимая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время бытового конфликта, произошедшего в квартире одного из домов по улице Университетская города Сургут, из-за раздражительного поведения 62-летней малознакомой компаньонши, нанесла той не менее семи ударов руками в область головы, после чего — не менее двух ударов кухонным ножом в область шеи сзади. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима», — следует из сообщения на сайте ведомства. При вынесении приговора суд учитывал, что женщина уже была осуждена за покушение на убийство малолетнего. Ранее URA.RU рассказывало, что судимая за нападение на сына жительница ХМАО убила собутыльницу.