Минюст РФ признал иноагентами журналистов Алешковского и Быкова

29 июля 2022 в 23:30 Размер текста - 17 +

Дмитрий Быков пополнил реестр СМИ-иноагентов Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Министерство юстиции России расширило список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В него были добавлены журналисты Дмитрий Алешковский, Дмитрий Быков и Евгения Альбац. Дмитрий Алешковский, Дмитрий Быков и Евгения Альбац признаны иностранными агентами. Об этом сообщается на сайте российского Минюста. Ранее сообщалось, что оппозиционера Илью Яшина и телеведущую Татьяну Лазареву признали иностранными агентами. В начале июня Госдума приняла закон о контроле деятельности иноагентов. Кроме того, иностранным агентам в России предложили запретить участвовать в акциях протеста.

Министерство юстиции России расширило список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В него были добавлены журналисты Дмитрий Алешковский, Дмитрий Быков и Евгения Альбац. Дмитрий Алешковский, Дмитрий Быков и Евгения Альбац признаны иностранными агентами. Об этом сообщается на сайте российского Минюста. Ранее сообщалось, что оппозиционера Илью Яшина и телеведущую Татьяну Лазареву признали иностранными агентами. В начале июня Госдума приняла закон о контроле деятельности иноагентов. Кроме того, иностранным агентам в России предложили запретить участвовать в акциях протеста.