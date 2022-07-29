Минюст РФ признал иноагентами журналистов Алешковского и Быкова

Дмитрий Быков пополнил реестр СМИ-иноагентов
новость из сюжетаИноагенты РФ
Министерство юстиции России расширило список иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. В него были добавлены журналисты Дмитрий Алешковский, Дмитрий Быков и Евгения Альбац.
Дмитрий Алешковский, Дмитрий Быков и Евгения Альбац признаны иностранными агентами. Об этом сообщается на сайте российского Минюста.
Ранее сообщалось, что оппозиционера Илью Яшина и телеведущую Татьяну Лазареву признали иностранными агентами. В начале июня Госдума приняла закон о контроле деятельности иноагентов. Кроме того, иностранным агентам в России предложили запретить участвовать в акциях протеста.
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