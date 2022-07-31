В соцсетях обрушились на замгубернатора Кубани после слов о детях. «Кто пустил это быдло во власть?»

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Ботанический сад. Екатеринбург, коляска детская, ботанический сад
Анна Минькова резко ответила родителям, которые жаловались на отсутствие мест в школах Фото:

Пользователи социальных сетей резко раскритиковали вице-губернатора Краснодарского края по социальной политике Анну Минькову после ее слов о том, что «рожать детей — это выбор родителей». Таким образом чиновница ответила на жалобы родителей о том, что их детям не дают места в школах рядом с домом. Пользователи потребовали немедленно ее уволить.

«У меня нет ответа на ваш вопрос. Это ваш выбор. Это выбор вашего мужа — работать за полторы тысячи километров от дома, не принимать участие в воспитании детей. Это выбор ваш — заводить детей», — передает телеканал 360 слова Миньковой.

Люди считают чиновницу профнепригодной
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Пользователи шутят о том, что так можно решить все проблемы
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Люди требуют уволить чиновницу
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Пользователи в гневе
Пользователи требуют отставки чиновницы
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Люди не находят слов
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Пользователи возмущены
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Кто-то считает, что чиновница ненавидит простых людей
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Пользователи социальных сетей резко раскритиковали вице-губернатора Краснодарского края по социальной политике Анну Минькову после ее слов о том, что «рожать детей — это выбор родителей». Таким образом чиновница ответила на жалобы родителей о том, что их детям не дают места в школах рядом с домом. Пользователи потребовали немедленно ее уволить. «У меня нет ответа на ваш вопрос. Это ваш выбор. Это выбор вашего мужа — работать за полторы тысячи километров от дома, не принимать участие в воспитании детей. Это выбор ваш — заводить детей», — передает телеканал 360 слова Миньковой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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