Анна Минькова резко ответила родителям, которые жаловались на отсутствие мест в школах
Пользователи социальных сетей резко раскритиковали вице-губернатора Краснодарского края по социальной политике Анну Минькову после ее слов о том, что «рожать детей — это выбор родителей». Таким образом чиновница ответила на жалобы родителей о том, что их детям не дают места в школах рядом с домом. Пользователи потребовали немедленно ее уволить.
«У меня нет ответа на ваш вопрос. Это ваш выбор. Это выбор вашего мужа — работать за полторы тысячи километров от дома, не принимать участие в воспитании детей. Это выбор ваш — заводить детей», — передает телеканал 360 слова Миньковой.
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