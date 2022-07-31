Депутат Госдумы Валуев едет в Пермь убирать мусор с берегов рек

01 августа 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Николай Валуев, совместно с Вячеславом Фетисовым и Дмитрием Махониным, примет участие в акции «Вода России» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты Госдумы Николай Валуев и Вячеслав Фетисов соберут мусор с берегов пермских рек Кама и Гайва в Перми. Вместе с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным они примут участие во всероссийской экологической акции «Вода России». Мероприятие состоится 5 августа, рассказали URA.RU в пресс-службе министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. «В пятницу, 5 августа, в месте слияния Камы и ее притока реки Гайвы состоится настоящий праздник экологии. В масштабном субботнике по очистке берегов пермских рек примут участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин; первый зампредседателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы Николай Валуев, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов», — сообщили в минприроды. Почетные гости также наградят особо отличившихся волонтеров акции, которые собирали мусор на берегах водоемов. Завершится экологический субботник концертной программой с лотереей и живой музыкой. URA.RU рассказывало, что Фетисов, который также является двукратным олимпийским чемпионом, посетил Пермский край в июне. Он открыл новую ледовую арену в Соликамске и сыграл с местными хоккеистами.

Депутаты Госдумы Николай Валуев и Вячеслав Фетисов соберут мусор с берегов пермских рек Кама и Гайва в Перми. Вместе с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным они примут участие во всероссийской экологической акции «Вода России». Мероприятие состоится 5 августа, рассказали URA.RU в пресс-службе министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. «В пятницу, 5 августа, в месте слияния Камы и ее притока реки Гайвы состоится настоящий праздник экологии. В масштабном субботнике по очистке берегов пермских рек примут участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин; первый зампредседателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы Николай Валуев, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов», — сообщили в минприроды. Почетные гости также наградят особо отличившихся волонтеров акции, которые собирали мусор на берегах водоемов. Завершится экологический субботник концертной программой с лотереей и живой музыкой. URA.RU рассказывало, что Фетисов, который также является двукратным олимпийским чемпионом, посетил Пермский край в июне. Он открыл новую ледовую арену в Соликамске и сыграл с местными хоккеистами.