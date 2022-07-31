31 июля 2022

Депутат Госдумы Валуев едет в Пермь убирать мусор с берегов рек

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Николай Валуев в Челябинском городском бору. Челябинск, валуев николай, городской бор
Николай Валуев, совместно с Вячеславом Фетисовым и Дмитрием Махониным, примет участие в акции «Вода России» Фото:

Депутаты Госдумы Николай Валуев и Вячеслав Фетисов соберут мусор с берегов пермских рек Кама и Гайва в Перми. Вместе с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным они примут участие во всероссийской экологической акции «Вода России». Мероприятие состоится 5 августа, рассказали URA.RU в пресс-службе министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

«В пятницу, 5 августа, в месте слияния Камы и ее притока реки Гайвы состоится настоящий праздник экологии. В масштабном субботнике по очистке берегов пермских рек примут участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин; первый зампредседателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы Николай Валуев, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов», — сообщили в минприроды.

Почетные гости также наградят особо отличившихся волонтеров акции, которые собирали мусор на берегах водоемов. Завершится экологический субботник концертной программой с лотереей и живой музыкой. URA.RU рассказывало, что Фетисов, который также является двукратным олимпийским чемпионом, посетил Пермский край в июне. Он открыл новую ледовую арену в Соликамске и сыграл с местными хоккеистами.

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Депутаты Госдумы Николай Валуев и Вячеслав Фетисов соберут мусор с берегов пермских рек Кама и Гайва в Перми. Вместе с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным они примут участие во всероссийской экологической акции «Вода России». Мероприятие состоится 5 августа, рассказали URA.RU в пресс-службе министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. «В пятницу, 5 августа, в месте слияния Камы и ее притока реки Гайвы состоится настоящий праздник экологии. В масштабном субботнике по очистке берегов пермских рек примут участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин; первый зампредседателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Госдумы Николай Валуев, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов», — сообщили в минприроды. Почетные гости также наградят особо отличившихся волонтеров акции, которые собирали мусор на берегах водоемов. Завершится экологический субботник концертной программой с лотереей и живой музыкой. URA.RU рассказывало, что Фетисов, который также является двукратным олимпийским чемпионом, посетил Пермский край в июне. Он открыл новую ледовую арену в Соликамске и сыграл с местными хоккеистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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