В Тюменской области появится новая зона отдыха с пляжем

Пляж в районе поселка Андреевское будет открыт в 2023 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Новая зона отдыха появится в 16 километрах от Тюмени в районе поселка Андреевское. Об этом журналистам рассказ предприниматель Евгений Шипицын. Именно он взял данный участок земли в аренду.

«Новая пляжная территория „Пруд душевный“ появится в 16 километрах от Тюмени в районе поселка Андреевский в 2023 году. Оформляем документы для декларации и разрешения для купания. Очищаем береговую линию от кустарников и камыша, делаем отсыпку берега, оборудуем места для отдыха со столиками и мангальными зонами. Уже обучили спасателей, которые будут работать на пляже», — передает слова Шипицына издание «Тюменская Линия».

Также он поделился тем, что на территории пруда расположен банный комплекс, зимой будет оборудована купель. Въезд обойдется в 500 рублей с машины, парковка рассчитана всего на 50 автомобилей. Также на территории пруда будет палаточный лагерь с общей кухней. Шипицын считает, что такой отдых нужен людям. «Такой вид отдыха востребован у людей. В палаточный лагерь готовы приехать не только из Тюмени, но и Кургана, Ишима, Нижневартовска, Ханты-Мансийска и даже Волгограда. Можно будет приехать со своей палаткой или взять в аренду», — высказался предприниматель. Тюменцам и гостям города будет разрешено рыбачить в пруду.

Ранее URA.RU писало о том, что жители Тюмени потребовали создать больше бесплатных пляжей. Но в городской администрации им отказали. Купание было разрешено всего в трех водоемах областной столицы, где вода соответствует гигиеническим нормам.