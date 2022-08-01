Студент из Челябинска получил условный срок за секс со школьником

02 августа 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Юноша полностью признал вину Фото: Илья Московец © URA.RU Чебаркульский городской суд вынес приговор в отношении 19-летнего студента колледжа из Челябинска, виновного в половом сношении с 14-летним школьником. Молодые люди познакомились через социальные сети и встречались по обоюдному согласию, рассказал источник URA.RU в суде. «В 2021 году 19-летний юноша, учащийся в одном из колледжей в Челябинске, познакомился в социальной сети с другим юношей. Они стали общаться, и потерпевший сам инициировал встречу с подсудимым с целью совершения половых актов по обоюдному согласию. Подсудимый осенью 2021 года несколько раз приезжал в Чебаркульский район к потерпевшему, где между ними происходили интимные встречи, при этом подсудимый знал, что потерпевшему 14 лет», — рассказал источник в суде. Вскрылось все случайно сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних при мониторинге профилей школьников в социальных сетях. В результате студент был задержан, на допросе он все признал. Потерпевший также признал, что встречался с другом из Челябинска, был инициатором встреч. У потерпевшего имеется легкое отставание в психическом развитии. Живет он с бабушкой, с матерью, живущей отдельно, поддерживает отношения. В результате подсудимый получил два года лишения свободы условно с запретом заниматься педагогической деятельностью на семь лет. Уголовное дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании, поэтому в пресс-службе суда процесс не комментируют.

Чебаркульский городской суд вынес приговор в отношении 19-летнего студента колледжа из Челябинска, виновного в половом сношении с 14-летним школьником. Молодые люди познакомились через социальные сети и встречались по обоюдному согласию, рассказал источник URA.RU в суде. «В 2021 году 19-летний юноша, учащийся в одном из колледжей в Челябинске, познакомился в социальной сети с другим юношей. Они стали общаться, и потерпевший сам инициировал встречу с подсудимым с целью совершения половых актов по обоюдному согласию. Подсудимый осенью 2021 года несколько раз приезжал в Чебаркульский район к потерпевшему, где между ними происходили интимные встречи, при этом подсудимый знал, что потерпевшему 14 лет», — рассказал источник в суде. Вскрылось все случайно сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних при мониторинге профилей школьников в социальных сетях. В результате студент был задержан, на допросе он все признал. Потерпевший также признал, что встречался с другом из Челябинска, был инициатором встреч. У потерпевшего имеется легкое отставание в психическом развитии. Живет он с бабушкой, с матерью, живущей отдельно, поддерживает отношения. В результате подсудимый получил два года лишения свободы условно с запретом заниматься педагогической деятельностью на семь лет. Уголовное дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании, поэтому в пресс-службе суда процесс не комментируют.