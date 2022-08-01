Владелец термальных курортов построит отель под Челябинском

02 августа 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

В Еткуле построят апарт-отель вдобавок к четырем имеющимся Фото: Размик Закарян © URA.RU В поселке Еткуль (Челябинская область) владелец сети термальных курортов «Баден-баден» из Екатеринбурга Евгений Кононов построит новый парк-отель на курорте «Баден-Баден». Как следует из Единого государственного реестра заключений, проект будущего здания получил положительное заключение экспертизы. «Это обычный апарт-отель, какие сегодня строят. Этим занимается основной владелец комплекса „Баден-баден“», — сообщил URA.RU один из бенефициаров курорта Вячеслав Жилин. Корпус появится на территории действующего курорта. Новый объект дополнит уже работающие в Еткуле четыре корпуса и несколько сдаваемых туристам коттеджей. Спа-отели «Баден-баден» Кононова есть не только в Челябинской, но также в Свердловской и Курганской областях.

В поселке Еткуль (Челябинская область) владелец сети термальных курортов «Баден-баден» из Екатеринбурга Евгений Кононов построит новый парк-отель на курорте «Баден-Баден». Как следует из Единого государственного реестра заключений, проект будущего здания получил положительное заключение экспертизы. «Это обычный апарт-отель, какие сегодня строят. Этим занимается основной владелец комплекса „Баден-баден“», — сообщил URA.RU один из бенефициаров курорта Вячеслав Жилин. Корпус появится на территории действующего курорта. Новый объект дополнит уже работающие в Еткуле четыре корпуса и несколько сдаваемых туристам коттеджей. Спа-отели «Баден-баден» Кононова есть не только в Челябинской, но также в Свердловской и Курганской областях.