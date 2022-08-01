Челябинск окружат зеленым поясом

02 августа 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Планируется окружить зеленым поясом все промышленные города области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Челябинской области продолжат работу по созданию зеленого пояса вокруг Челябинска. Как заявил 2 августа на совещании глава региона Алексей Текслер, сейчас поставлена задача по созданию подобных поясов вокруг всех промышленных городов области. «Фактически мы этой работой занимаемся уже несколько лет, могу привести пример, когда мы с Натальей Петровной (Котовой) несколько лет назад проводили ревизию земель под жилищное строительство, то земли за „Ньютоном“ — фактически это лес в пределах города — все эти участки предназначались для жилищного строительства, на многих из них уже были собственники, которые собирались строить жилье. Пришлось определенное усилие приложить для того, чтобы эту ситуацию исправить, и эти земли сегодня являются землями лесного фонда, таковыми и будут, для нас это принципиально», — цитирует Текслера его пресс-служба. Глава региона отметил, что с принятием проекта земли, входящие в этот пояс, будут защищены от вырубок, использования для строительства предприятий, многоквартирных домов. По его словам, сегодня Челябинск разросся, и властям необходимо более рационально относиться к развитию территории и понимать, что необходимо сохранять лесной массив.

Власти Челябинской области продолжат работу по созданию зеленого пояса вокруг Челябинска. Как заявил 2 августа на совещании глава региона Алексей Текслер, сейчас поставлена задача по созданию подобных поясов вокруг всех промышленных городов области. «Фактически мы этой работой занимаемся уже несколько лет, могу привести пример, когда мы с Натальей Петровной (Котовой) несколько лет назад проводили ревизию земель под жилищное строительство, то земли за „Ньютоном“ — фактически это лес в пределах города — все эти участки предназначались для жилищного строительства, на многих из них уже были собственники, которые собирались строить жилье. Пришлось определенное усилие приложить для того, чтобы эту ситуацию исправить, и эти земли сегодня являются землями лесного фонда, таковыми и будут, для нас это принципиально», — цитирует Текслера его пресс-служба. Глава региона отметил, что с принятием проекта земли, входящие в этот пояс, будут защищены от вырубок, использования для строительства предприятий, многоквартирных домов. По его словам, сегодня Челябинск разросся, и властям необходимо более рационально относиться к развитию территории и понимать, что необходимо сохранять лесной массив.