Губернатор Куйвашев наградил музыкантов, выступавших в Донбассе

04 августа 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

Указ Евгения Куйвашева официально опубликован Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Свердловский губернатор Евгений Куйвашев наградил выступавших в ДНР и ЛНР музыкантов за заслуги перед областью. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации региона. «За выдающиеся достижения в сфере социального развития Свердловской области наградить знаком отличия „За заслуги перед Свердловской областью“ II степени», — говорится в указе, подписанном Куйвашевым. Эту награду получили вокалистка музыкального ансамбля Центрального военного округа Светлана Миронова и ее начальник Антон Шолохов. Еще семь артистов получили аналогичный знак отличия III степени. Музыканты ранее выступали перед бойцами, участвовавшими в спецоперации России на Украине, начавшейся 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин объяснял необходимость начала операции стремлением сохранить жизни русскоязычного населения России, Белоруссии и других граничащих с Украиной территорий. Решение о начале спецоперации было вынужденным, сообщали российские власти. До этого, по их словам, были предприняты все возможные попытки, чтобы решить возникшие проблемы другим путем.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев наградил выступавших в ДНР и ЛНР музыкантов за заслуги перед областью. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации региона. «За выдающиеся достижения в сфере социального развития Свердловской области наградить знаком отличия „За заслуги перед Свердловской областью“ II степени», — говорится в указе, подписанном Куйвашевым. Эту награду получили вокалистка музыкального ансамбля Центрального военного округа Светлана Миронова и ее начальник Антон Шолохов. Еще семь артистов получили аналогичный знак отличия III степени. Музыканты ранее выступали перед бойцами, участвовавшими в спецоперации России на Украине, начавшейся 24 февраля после усиления обстрелов ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Президент РФ Владимир Путин объяснял необходимость начала операции стремлением сохранить жизни русскоязычного населения России, Белоруссии и других граничащих с Украиной территорий. Решение о начале спецоперации было вынужденным, сообщали российские власти. До этого, по их словам, были предприняты все возможные попытки, чтобы решить возникшие проблемы другим путем.