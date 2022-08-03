03 августа 2022

Стая собак напала на ипподром в Челябинске и загрызла животных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На центр иппотерапии «Добрая лошадка» напали пять псов Фото:

В Челябинске стая бродящих собак напала на центр иппотерапии «Добрая лошадка» и загрызла 15 кроликов. Об этом сообщили в центре адаптивной верховой езды.

«Месяц мы радовались новому вольеру для кроликов и малышам-крольчатам. Но ночью к нам зашли незваные гости — стая из пяти огромных собак (посмотрели запись с видеокамер). Сетка порвана в двух местах, из 15 крольчих и крольчат — не выжил никто», — говорится в официальной группе «Центр иппотерапии „Добрая лошадка“» во «ВКонтакте».

В центре отметили, что детям сказали, что кролики сами прогрызли клетку и убежали. Теперь там занялись ремонтом и усилением вольера и собираются завести новых кроликов.

Центр «Добрая лошадка» работает с 2009 года и специализируется на адаптивной верховой езде. Он также является приютом для лошадей, так как все «хвостатые терапевты» — это отданные в центр по различным причинам заслуженные ветераны конного спорта или спасенные от забоя лошади.

Бродячие собаки сумели порвать сетку и загрызли 15 кроликов
Фото:

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В Челябинске стая бродящих собак напала на центр иппотерапии «Добрая лошадка» и загрызла 15 кроликов. Об этом сообщили в центре адаптивной верховой езды. «Месяц мы радовались новому вольеру для кроликов и малышам-крольчатам. Но ночью к нам зашли незваные гости — стая из пяти огромных собак (посмотрели запись с видеокамер). Сетка порвана в двух местах, из 15 крольчих и крольчат — не выжил никто», — говорится в официальной группе «Центр иппотерапии „Добрая лошадка“» во «ВКонтакте». В центре отметили, что детям сказали, что кролики сами прогрызли клетку и убежали. Теперь там занялись ремонтом и усилением вольера и собираются завести новых кроликов. Центр «Добрая лошадка» работает с 2009 года и специализируется на адаптивной верховой езде. Он также является приютом для лошадей, так как все «хвостатые терапевты» — это отданные в центр по различным причинам заслуженные ветераны конного спорта или спасенные от забоя лошади.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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