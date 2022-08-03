Стая собак напала на ипподром в Челябинске и загрызла животных. Фото

04 августа 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

На центр иппотерапии «Добрая лошадка» напали пять псов Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске стая бродящих собак напала на центр иппотерапии «Добрая лошадка» и загрызла 15 кроликов. Об этом сообщили в центре адаптивной верховой езды. «Месяц мы радовались новому вольеру для кроликов и малышам-крольчатам. Но ночью к нам зашли незваные гости — стая из пяти огромных собак (посмотрели запись с видеокамер). Сетка порвана в двух местах, из 15 крольчих и крольчат — не выжил никто», — говорится в официальной группе «Центр иппотерапии „Добрая лошадка“» во «ВКонтакте». В центре отметили, что детям сказали, что кролики сами прогрызли клетку и убежали. Теперь там занялись ремонтом и усилением вольера и собираются завести новых кроликов. Центр «Добрая лошадка» работает с 2009 года и специализируется на адаптивной верховой езде. Он также является приютом для лошадей, так как все «хвостатые терапевты» — это отданные в центр по различным причинам заслуженные ветераны конного спорта или спасенные от забоя лошади. Бродячие собаки сумели порвать сетку и загрызли 15 кроликов Фото: группа «Центр иппотерапии „Добрая лошадка“» во «ВКонтакте»

В Челябинске стая бродящих собак напала на центр иппотерапии «Добрая лошадка» и загрызла 15 кроликов. Об этом сообщили в центре адаптивной верховой езды. «Месяц мы радовались новому вольеру для кроликов и малышам-крольчатам. Но ночью к нам зашли незваные гости — стая из пяти огромных собак (посмотрели запись с видеокамер). Сетка порвана в двух местах, из 15 крольчих и крольчат — не выжил никто», — говорится в официальной группе «Центр иппотерапии „Добрая лошадка“» во «ВКонтакте». В центре отметили, что детям сказали, что кролики сами прогрызли клетку и убежали. Теперь там занялись ремонтом и усилением вольера и собираются завести новых кроликов. Центр «Добрая лошадка» работает с 2009 года и специализируется на адаптивной верховой езде. Он также является приютом для лошадей, так как все «хвостатые терапевты» — это отданные в центр по различным причинам заслуженные ветераны конного спорта или спасенные от забоя лошади.